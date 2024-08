- Décision pénale contre les baptistes - appel

Procès pour Apologie de la Haine Contre un Suspect de l'Église Baptiste Fiable Parole Pforzheim (BKZW), Sous Surveillance de l'Office de Protection Constitutionnelle, en Cours au Tribunal de Grande Instance de Pforzheim. L'Homme a Fait Appel d'une Ordonnance Pénale. "Cela Signifie qu'un Procès Public aura Lieu," a Annoncé le Tribunal. "Une Date n'a Pas Encore été Fixée."

Le Parquet de Karlsruhe a requis une amende de 120 fois 80 euros par jour. Cela entraînerait un casier judiciaire pour le suspect. Des rapports antérieurs ont indiqué que les sermons du suspect étaient prononcés à la BKZW à Pforzheim. Cela s'applique également à une autre personne contre laquelle les autorités enquêtent.

Dévalorisation des Homosexuels et Tendances Anti-Démocratiques

L'Office de Protection Constitutionnelle de l'État a surveillé la BKZW en tant qu'objet de surveillance dans le domaine de phénomène de "Dévalorisation de l'État Rélévante pour la Protection Constitutionnelle" depuis mai 2023. Selon le rapport de protection constitutionnelle, le point focal idéologique de la BKZW réside dans la dévalorisation massive des homosexuels, qui est ouvertement prêchée dans des discours accessibles au public. "Dans certaines parties des sermons, des déclarations sont faites qui appellent à la violence et ciblent principalement la dignité humaine. Le langage souvent dramatique des prêcheurs souligne la rudesse du contenu."

De plus, la BKZW rejette fondamentalement la formation de la volonté et la prise de décision démocratiques. Elle remet en question les décisions prises par des personnes légitimées démocratiquement et délégitime l'action de l'État, a expliqué la protection constitutionnelle. Certains sermons contiennent également des éléments anti-sémites et idéologiques conspirationnistes.

Les chefs d'inculpation pour apologie de la haine du suspect sont profondément enracinés dans ses sermons à la BKZW, comme le souligne le rapport de protection constitutionnelle, qui accuse l'église de dévaloriser les homosexuels et de manifester des tendances anti-démocratiques, potentiellement en violation des principes énoncés dans la Constitution (loi).

Compte tenu de la gravité des chefs d'accusation, l'annonce du tribunal d'un procès public et la possibilité d'un casier judiciaire soulignent encore plus l'importance de faire respecter les droits constitutionnellement protégés de tous les individus dans le système judiciaire allemand.

Lire aussi: