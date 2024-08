Décision maintenue contre un journaliste de Deutsche Welle en Turquie

En juin 2023, un tribunal turc a confirmé une peine de prison avec sursis d'un an et huit mois pour le journaliste Bü Sürem Mumay, selon les rapports de Deutsche Welle (DW) et du Frankfurter Allgemeine Zeitung. Mumay travaille pour les deux médias. DW a annoncé son intention de contester cette décision devant la Cour constitutionnelle de Turquie.

Mumay a été condamné pour avoir critiqué une entreprise de construction liée au gouvernement. Il doit maintenant éviter tout autre délit, sinon il pourrait être emprisonné. Mumay a exprimé ses préoccupations à l'agence de presse allemande, déclarant que même une infraction mineure pourrait l'envoyer en prison, dans le but d'exercer des pressions et de l'intimider.

Les accusations contre Mumay remontent à ses activités sur la plateforme X en 2020. L'entreprise cible de ses critiques aurait obtenu une injonction pour empêcher toute couverture médiatique ou publication sur les réseaux sociaux concernant un scandale de construction. Mumay avait rendu public l'ordre d'interdiction d'accès, ce qui a entraîné sa condamnation pour avoir prétendument publié "des données personnelles" illégalement.

Peter Limbourg, le directeur de DW, a considéré les accusations contre Mumay comme infondées, déclarant : "Bü Sürem Mumay est un journaliste courageux, expérimenté et critique qui semble être censuré par l'establishment turc." Les éditeurs du Frankfurter Allgemeine Zeitung ont exprimé leur opposition à toute forme de harcèlement politique ou juridique envers les journalistes.

Mumay écrit la chronique "Lettre d'Istanbul" pour le Frankfurter Allgemeine Zeitung et sert de coordinateur de l'équipe éditoriale turque de DW à Istanbul. Il y a quelques années, la Turquie avait bloqué les sites web de DW dans ses frontières. L'autorité de radiodiffusion a invoqué le manque de licence valide, mais les observateurs y ont vu une motivation politique.

La décision du tribunal turc de confirmer la sentence de Mumay a été accueillie avec des critiques de la part de DW, qui entendent faire appel devant la Cour de justice, arguant que le verdict porte atteinte à la liberté de la presse. despite the suspended sentence, Mumay's future in journalism remains uncertain, as even minor infractions could potentially lead to his imprisonment under Turkish law.

