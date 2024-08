- Décision finale de l'accusation d'homicide involontaire contre un cohabitant

La décision de la Cour locale de Flensburg concernant un homme qui a pris la vie d'un autre résident en lui plantant un couteau dans la tête a été confirmée. La Cour suprême de justice a rejeté le recours de l'auteur du crime, comme l'a confirmé la Cour locale de Flensburg.

L'homme a été condamné à neuf ans de prison en février pour homicide. Il est accusé d'avoir causé des blessures mortelles à un colocataire lors d'une altercation le 19 décembre 2022 en lui perçant le crâne avec un couteau. Despite une intervention chirurgicale urgente, la personne est décédée quelques jours plus tard. Tanto l'accusé que la victime étaient originaires de Somalie. L'accusé s'était d'abord enfui; il a été arrêté dans la ville française de Lille près de quatre semaines après l'incident.

Débat en février

Au cours de l'audience de février, il y a eu un événement significatif : l'accusé alors âgé de 24 ans a mâché des éclats de lame de rasoir et a saigné abondamment sur le sol. Cependant, il est resté conscient et a été transporté à l'hôpital plus tard. Comme l'accusé s'était rendu incapable de comparaître, l'audience a continué et il a été ramené en prison à partir de l'hôpital cette même nuit.

Il était au moins incertain à l'époque de savoir si c'était une tentative de suicide, selon les rapports de la cour. Une brève conversation avec l'accusé avait eu lieu auparavant, au cours de laquelle il semblait normal. La possibilité d'une incarcération avait déjà été discutée en raison des arguments présentés.

Les actions de l'homme ont entraîné un grave cas d'homicide, classé comme une forme de crime. Malgré l'incident de la cour où il a mâché une lame de rasoir, le procès pour son crime a continué et a abouti à une peine d'emprisonnement de neuf ans.

