- Décision en attente au procès des avocats des "Citoyens du Reich"

Au procès en appel de Peter Fitzek, avocat des Reichsbürger, qui se déroule au tribunal régional de Dessau-Roßlau, une décision n'a pas encore été prise. Les audiences, qui se déroulent sur plusieurs jours et impliquent plusieurs témoins, dont des soldats, se poursuivent toujours. Previously, le tribunal de district de Wittenberg avait condamné Fitzek à huit mois de prison sans probation pour coups et injures volontaires. Un appel a conduit à ce procès en appel.

Fitzek a vigoureusement remis en question l'authenticité des témoignages des témoins. Initialement, il a fait des déclarations détaillées lors du procès, mais pas concernant les allégations contre lui. Lorsque le juge a refusé de le laisser parler à nouveau longuement après que les témoins aient témoigné, l'équipe juridique de Fitzek a déposé une motion de récusation et menacé d'autres motions. Le procès doit reprendre le 29 août.

Fitzek est accusé d'avoir violemment poussé une employée féminine contre une porte et de l'avoir ensuite frappée lors d'une dispute au bâtiment de l'administration districtale de Wittenberg le 1er mars 2022. Selon l'administration districtale, elle était une employée temporaire d'une société de sécurité. Il est également accusé d'avoir insulté deux militaires qui ont tenté d'intervenir.

Fitzek, qui s'est autoproclamé "Roi d'Allemagne" et chef d'État à "Lutherstadt Wittenberg" il y a douze ans, a eu de nombreuses apparitions devant les tribunaux par le passé. Il a été accusé de diverses infractions, telles que la conduite sans permis et les activités bancaires illégales, et a été condamné à plusieurs reprises.

Le quinquagénaire originaire de Halle appartient aux Reichsbürger, qui croient que le Reich allemand (1871-1945) continue d'exister et ne reconnaissent pas l'existence de la République fédérale ou de ses lois.

L'équipe juridique de Fitzek a soutenu que les vues extrêmes des partisans des Reichsbürger, y compris lui-même, pourraient avoir influencé les témoignages des témoins, laissant supposer un parti pris potentiel. Malgré le procès en cours, les autorités allemandes continuent de s'inquiéter de la propagation des idéologies extrémistes parmi les partisans des Reichsbürger.

