- Décision des tribunaux: les scribes dans les camps de concentration ont contribué à l'extermination de masse

En une décision importante, la Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof) a affirmé qu'une secrétaire civile travaillant dans un camp de concentration pendant l'ère national-socialiste pouvait être complice de meurtres de masse. Cette conclusion a été tirée dans une affaire marquante concernant Irmgard F., une ancienne dactylo de 99 ans du camp de concentration de Stutthof près de Danzig.

Le tribunal régional d'Itzehoe avait initialement condamné Irmgard F. à deux ans de probation pour complicité de meurtre dans 10 505 cas et tentative de meurtre dans 5 cas. Cette décision a été confirmée par la 5e Chambre criminelle du BGH, la rendant définitive.

Cette affaire marque l'un des derniers procès criminels visant à traiter les meurtres de masse national-socialistes. En tant que premier cas où un employé civil a été tenu responsable, le procès était historiquement significatif. Les audiences et l'annonce de la décision ont été enregistrées pour les Archives fédérales.

Rôle de la dactylo dans la complicité

En tant que dactylo de 18 à 19 ans, Irmgard F. a travaillé dans le bureau de commandement du camp de concentration de Stutthof de juin 1943 à avril 1945. Le tribunal a argué que presque toute la correspondance liée au camp passait par son bureau. Elle entretenait une relation étroite avec le commandant du camp, Paul Werner Hoppe.

La secrétaire est accusée d'avoir aidé à la mort des prisonniers par les conditions inhumaines du camp, les transports de mort et une chambre à gaz. Entre 1939 et 1945, les Archives d'Arolsen estiment qu'environ 110 000 individus de 28 pays ont été emprisonnés à Stutthof et dans ses camps satellites, et que près de 65 000 n'ont pas survécu.

Par son travail, Irmgard F. a aidé les responsables du camp dans le meurtre systématique des prisonniers. Même les activités de soutien pouvaient être considérées comme complicité de meurtre selon le BGH. La loyauté d'Irmgard F. envers son rôle a fourni à la fois un soutien physique et psychologique.

Appel infructueux de la défense

La défense d'Irmgard F. a déposé un appel, arguant que l'intention ne pouvait pas être prouvée contre elle, car il n'était pas établi qu'elle était au courant des activités du camp. Ils ont également affirmé que le travail de la dactylo ne différait pas considérablement de son précédent emploi dans une banque et qu'elle effectuait des tâches neutres.

Cependant, les conclusions du tribunal régional d'Itzehoe suggèrent qu'Irmgard F. était bien informée des activités du camp. Son lieu de travail surplombait une partie du terrain du camp, la cheminée du crématorium était visible pour elle et elle était consciente des conditions misérables des prisonniers.

De plus, Irmgard F. a reconnu les activités criminelles des principaux responsables, y compris le commandant du camp Hoppe, dès le début de son emploi. En les servant loyalement, elle a soutenu leurs actions criminelles, rendant ses actions désormais non neutres.

Paul Werner Hoppe a été inculpé de complicité de meurtre en 1957, mais seulement pour quelques centaines de personnes. Selon la juge présidant, Gabriele Cirener, cette classification était injustifiée. C'était le résultat des pratiques historiques défectueuses de la poursuite des criminels nazis en Allemagne.

Des anciens membres du personnel des camps de concentration âgés ont été traduits en justice ces dernières années, faisant dévier l'attention des individus dans des positions de leadership, des meurtriers ou des auteurs excessifs aux services généraux dans les camps où des meurtres de masse systématiques ont eu lieu. Le procès contre John Demjanjuk, condamné pour ses activités dans le camp d'extermination de Sobibor en 2011, a établi un précédent pour ce changement.

Les avocats d'Irmgard F., y compris l'avocat Wolf Molkentin, ont salué la décision du BGH. Sa coopération lors du procès initial était limitée, car elle estmostly remained silent. Dans sa déclaration finale, however, she expressed regret for being in Stutthof during that time.

Les avocats des 23 co-inculpés restants ont également manifesté leur satisfaction quant au verdict. Le client résidant en Israël se sentirait probablement soulagé et heureux, selon l'avocat Christine Siegrot. "Il n'est pas un esprit vengeur. Il s'agissait moins du défendeur en personne que de transparence et d'établir la vérité sur Stutthof."

Le président du Conseil central des juifs, Josef Schuster, a accueilli la décision, déclarant qu'elle montrait la détermination du système judiciaire à ne pas tirer un trait sous les crimes nazis. "Le meurtre ne prescrit ni juridiquement ni moralement", a-t-il déclaré.

Malgré son rôle de dactylo dans le camp de concentration de Stutthof pendant l'ère national-socialiste, les actions d'Irmgard F. ont été jugées complices de meurtres de masse par les tribunaux allemands, car elle a aidé les responsables du camp dans le meurtre systématique des prisonniers. L'affaire contre Irmgard F., un employé civil de l'Allemagne, marque l'un des derniers procès criminels visant à traiter les meurtres de masse national-socialistes.

Lire aussi: