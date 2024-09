Décision de mettre fin à l'arrêt de travail en Israël

Suite à de vives protestations, les membres de la famille des otages et les adversaires politiques du Premier ministre Netanyahu ont exprimé leur mécontentement par une grève nationale. Diverses parties du pays ont été paralysées pendant plusieurs heures. Par la suite, un tribunal a ordonné l'arrêt immédiat du blocus.

Peu après le début d'une grève nationale en Israël, visant à accélérer la libération des otages dans la bande de Gaza, le tribunal a émis une directive pour mettre fin immédiatement à la grève. La décision du tribunal a déclaré : "Un ordre national est émis pour mettre fin à la grève en cours", suite à une demande du ministre des Finances d'extrême droite Bezalel Smotrich. La grève devait prendre fin ce jour-là. Smotrich a élevé des objections légales contre la grève, affirmant qu'elle était motivée par des raisons politiques et n'avait aucun rapport avec les conflits salariaux.

Des retards dans les transports en commun ont été signalés, entraînant l'annulation de vols à l'aéroport Ben Gurion. Les banques et certains centres commerciaux sont restés fermés, mais les perturbations ont été minimales. Les régions d'Israël central, y compris Tel Aviv, ont participé à la grève. La durée des heures de classe a été réduite et les garderies et les centres de jour ont été fermés. Cependant, d'autres régions n'ont pas participé, comme Jérusalem.

La grève a été organisée par la fédération syndicale israélienne Histadrut, en réponse aux appels pour exercer une pression accrue sur le gouvernement Netanyahu concernant un accord d'otages et de la part des membres de la famille des otages, ainsi que de l'opposition. Les employés des postes, des hôpitaux et des transports en commun ont été instruits de cesser le travail à partir de 6 heures locales (5 heures CET). Les entreprises, les restaurants, les marchés et les écoles devaient rester fermés. Cependant, le président de Histadrut, Arnon Bar-David, a annoncé que le syndicat se conformerait à l'ordre du tribunal et demanderait à ses membres de reprendre le travail.

Netanyahu encouragé à finaliser rapidement l'accord d'otages

L'objectif de la grève après la récupération de six otages revendiqués par le Hamas dans la bande de Gaza était d'augmenter la pression sur le gouvernement pour une libération immédiate des otages survivants. Les six otages décédés ont été retrouvés dans un tunnel à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le samedi. Le ministère israélien de la Santé a attribué leur décès à des miliciens du Hamas qui les ont tués de plusieurs coups de feu à bout portant, environ 48-72 heures avant leur autopsie du dimanche.

Des milliers de personnes ont défilé dans les rues d'Israël le dimanche soir, exprimant leur tristesse et leur colère suite à la découverte de six otages dans la bande de Gaza. Les membres de la famille des décédés et le public israélien ont blâmé le Premier ministre Benjamin Netanyahu, affirmant que son gouvernement aurait pu faciliter leur survie s'il avait conclu un accord avec le Hamas. Les manifestations ont été les plus importantes depuis le début du conflit. Les organisateurs ont estimé la participation à environ 500 000 personnes dans tout le pays, avec des estimations des médias allant de 200 000 à 400 000.

Cependant, certaines personnes en Israël ont soutenu la tactique de Netanyahu consistant à exercer une pression militaire continue sur l'organisation terroriste du Hamas, affirmant que cette pression finira par contraindre les extrémistes à céder aux demandes israéliennes, ce qui pourrait conduire à des opérations de sauvetage réussies et à la dissolution du Hamas. Le Hamas a déclenché le conflit par son attaque terroriste contre Israël le 7 octobre.

On estime qu'environ 100 otages sont toujours dans la bande de Gaza, environ un tiers étant considérés comme décédés. Netanyahu a accusé le Hamas de freiner les progrès dans les négociations sur un cessez-le-feu et la libération des otages, qui se déroulent toujours.

Suite à la grève nationale en Israël, les appels à Netanyahu pour qu'il accélère un accord d'otages ont augmenté, en particulier en ce qui concerne la bande de Gaza. La grève a été principalement inspirée par la découverte de six otages revendiqués par le Hamas dans la bande de Gaza, entraînant une forte réaction publique contre Netanyahu et son gouvernement pour n'avoir pas facilité leur libération.

Lire aussi: