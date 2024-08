- Décharge temporaire de l'unité de soins intensifs.

Acteur Heinz Hoenig (72) Aspire à la Lumière du Jour, son Épouse Autorise une Brève Sortie de l'ICU

"Voir le soleil était le désir de Heinz, alors j'ai demandé si c'était possible. Une infirmière et moi avons obtenu l'autorisation de sortir, et il a semblé apprécier l'expérience", a partagé Kärsten-Hoenig avec le journal "Bild" concernant la courte sortie.

Cependant, il semble que cela ne soit que le début, car l'objectif principal est que le patient toujours sous ventilation mécanique retourne chez lui. "Cette semaine, la première tentative de sortie est prévue : ils cherchent à arrêter la ventilation nocturne. Selon l'évolution, d'autres plans seront faits. L'objectif est d'éliminer le tube trachéal avant de retourner chez soi en premier", déclare Kärsten-Hoenig, l'épouse de l'artiste né le 24 septembre 1951 à Landsberg am Lech.

Entre autres choses, Cärsten-Hoenig explique que l'objectif principal est de renforcer le patient affaibli pour l'importante opération de l'aorte. "Mon mari a besoin de son environnement familier pour rétablir sa respiration mentale et regagner des forces", déclare-t-elle.

Annika Kärsten-Hoenig : "Les Garçons Manquent de la Présence de Papa"

Une raison importante de le ramener à la maison est également liée aux deux jeunes fils du couple, Juliano (3 ans) et Jianni (1 an). "Ils manquent de la présence de leur père", déclare-t-elle, et ajoute : "Je veux faciliter cela pour ma chère famille et me préparer en conséquence".

Heinz Hoenig et Annika Kärsten-Hoenig sont mariés depuis 2019. Leurs fils sont nés en 2020 et 2022. "Nos fils sont notre tout. Ils nous motivent et sont la meilleure raison de continuer à avancer et de ne jamais abandonner. Ils sont la plus grande bénédiction que la vie nous ait donnée", déclare-t-elle au tabloïd.

En tant que principale soignante, Kärsten-Hoenig a également confiance en ses capacités pour prendre soin de Hoenig à la maison. "Depuis que j'aide mon mari quotidiennement avec les soins de base à l'hôpital, je n'ai pas de doutes". Actuellement, elle soumet des demandes pour les aides essentielles à l'assurance sociale.

Kärsten-Hoenig parle également des coûts de traitement : "Je pense que nous sommes probablement à environ 500 000 euros au moment de sa sortie prévue", reveals she. Jusqu'à présent, environ 180 000 euros ont été recueillis dans la campagne de financement publique.

Message depuis le Lit d'Hôpital de Heinz Hoenig

Heinz Hoenig a été admis dans un hôpital de Berlin au début de mai dans un état critique, attendant une opération de sauvetage de l'aorte.

Récemment, l'acteur a partagé un message personnel depuis son lit d'hôpital, qui a été partagé par RTL. Le septuagénaire dit : "Bonjour, fans, chers collègues. Je tiens à vous remercier sincèrement pour le soutien que vous m'avez apporté. Je suis toujours à l'hôpital, où tout est en train d'être réparé. J'ai une femme merveilleuse qui s'occupe de moi, et je me languis de retourner auprès de mes deux petits garçons. Tout ira bien. Merci."

Lire aussi: