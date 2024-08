- Déchaînez un torrent de larmes émotionnelles!

Oasis de retour sur le devant de la scène : Noel et Liam Gallagher se produisent ensemble en 2023

Le célèbre groupe de rock britannique, Oasis, s'apprête à faire son grand retour. Dans une annonce récente sur les réseaux sociaux, les frères Noel et Liam Gallagher ont annoncé qu'ils se produiraient ensemble à nouveau l'année prochaine. Les préparatifs pour des concerts dans différentes villes britanniques, dont Londres et Manchester, sont en cours. Le groupe s'était séparé il y a 15 ans suite à une vive dispute entre les frères, avec le départ de Noel Gallagher.

Célèbres pour leurs tubes tels que "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger" et "Supersonic", Oasis a laissé une marque indélébile sur la scène musicale des années 1990. Originaires de Manchester, le groupe est devenu l'un des plus grands succès de l'histoire de la musique britannique.

Les rumeurs de réunion d'Oasis prennent de l'ampleur

Il y a trois décennies, Oasis a sorti son premier album, "Definitely Maybe". "What's the Story Morning Glory?", sorti en 1995, reste l'un des albums les plus vendus au Royaume-Uni à ce jour. Cependant, les frères ont également attiré l'attention en raison de leurs querelles et controverses, notamment celles de Liam Gallagher. Après une altercation dans un hôtel de Munich, Liam a passé une nuit en prison, par exemple.

En 2009, Noel Gallagher a annoncé son départ du groupe, invoquant une longue querelle avec Liam. En tant que guitariste principal et parolier, Noel était essentiel aux plus grands tubes du groupe. Pendant ce temps, le style vocal distinct de Liam était l'âme de leurs chansons.

Les frères ont poursuivi des carrières séparées après leur séparation, leur querelle se prolongeant pendant des années. Même l'ex-Beatle Paul McCartney leur a conseillé de se réconcilier : "Mon conseil aux deux ? Asseyez-vous et créez de bonnes musiques."

Les discussions de réunion ont circulé pendant des années, et les récents développements laissent penser que Noel, maintenant 57 ans, et Liam, 51 ans, pourraient se réunir. Selon le site officiel du groupe, leur tournée débutera le 4 juillet à Cardiff. Des plans sont également en cours pour étendre la tournée à d'autres continents plus tard dans l'année.

Dates confirmées :

4 juillet - Cardiff, Principality Stadium

5 juillet - Cardiff, Principality Stadium

11 juillet - Manchester, Heaton Park

12 juillet - Manchester, Heaton Park

19 juillet - Manchester, Heaton Park

20 juillet - Manchester, Heaton Park

25 juillet - Londres, Wembley Stadium

26 juillet - Londres, Wembley Stadium

2 août - Londres, Wembley Stadium

3 août - Londres, Wembley Stadium

8 août - Édimbourg, Scottish Gas Murrayfield Stadium

9 août - Édimbourg, Scottish Gas Murrayfield Stadium

16 août - Dublin, Croke Park

17 août - Dublin, Croke Park

Alors que l'attente pour le concert de retour d'Oasis continue de grandir, Noel Gallagher a partagé ses sentiments sur la réunion, déclarant ♪ "Je ne vais pas mentir, j'ai vraiment hâte de me produire à nouveau avec mon frère" ♪, laissant entendre une relation potentiellement plus sereine entre les frères.

Après des années de querelles et de carrières musicales séparées, les frères Gallagher sont prêts à créer des souvenirs inoubliables sur scène, prouvant que même les disputes les plus vives peuvent mener à de belles musiques.

Lire aussi: