Décès d'une femme empoisonnée dans le cadre d'une affaire vieille de plusieurs décennies en Chine

Zhu Ling est décédée vendredi à Pékin, a annoncé son alma mater, l'université Tsinghua, dans un message publié sur le réseau social chinois Weibo, qui a été inondé de condoléances.

"Zhu Ling a lutté avec ténacité contre la douleur pendant de nombreuses années. Tout au long de sa vie, Zhu Ling a toujours bénéficié de l'attention, du soutien et des encouragements de nombreux anciens élèves, de toutes les couches de la société et de l'école", a écrit la prestigieuse université basée à Pékin, souvent surnommée le "MIT chinois", dans le message publié samedi.

Le décès de Mme Zhu, survenu vendredi soir, a également été confirmé par son père, Wu Chengzhi, au journal Southern Metropolis Daily, a rapporté le journal samedi. Il a déclaré qu'elle serait enterrée à Pékin. Le journal a indiqué que les funérailles auraient lieu dimanche.

En 1994, Zhu était étudiante en deuxième année de chimie et musicienne accomplie à Tsinghua, lorsqu'elle a commencé à ressentir des douleurs à l'estomac, une perte de cheveux et d'autres symptômes apparemment inexplicables qui se sont avérés plus tard être des signes d'empoisonnement au thallium, ont précédemment rapporté les médias d'État.

Le produit chimique hautement toxique - utilisé dans les poisons pour rongeurs et insectes - a finalement rendu Zhu pratiquement aveugle et l'a laissée avec les capacités mentales d'un enfant de six ans.

Elle a souffert pendant des mois et est tombée dans le coma avant que la cause de son mal ne soit diagnostiquée. Malgré les soupçons d'acte criminel et l'enquête de police, personne n'a jamais été inculpé.

Le cas de Zhu a capté l'attention du pays au cours des décennies qui ont suivi son empoisonnement, suscitant l'indignation et des appels à la justice et à l'obligation de rendre des comptes. Samedi, sa mort était le sujet le plus recherché sur Weibo, avec plus de 400 millions de vues dans l'après-midi, tandis que les internautes chinois exprimaient leur chagrin.

"Quand je pense à l'épreuve imprévisible qu'elle a subie pendant 30 ans, aux difficultés inouïes et à l'absence de justice, je ressens une colère indomptable", a écrit Yan Feng, professeur de linguistique à l'université de Fudan, qui compte 5,5 millions d'abonnés sur Weibo. "Que le défunt repose en paix et que les vivants soient dans le calme".

"La fille qui aimait le guqin nous a quittés comme ça, je lui souhaite un bon voyage ! Il n'y aura plus de douleur au paradis !", a déclaré un autre commentaire avec plus de 10 000 likes, faisant référence à un instrument de musique chinois dont Zhu jouait.

Une enquête peu concluante

D'autres utilisateurs des médias sociaux se sont concentrés samedi sur l'enquête infructueuse des autorités chinoises et sur les accusations passées selon lesquelles l'enquête aurait été abandonnée en raison des relations puissantes de la famille d'un ancien suspect. Leurs commentaires font écho aux appels à la justice dans cette affaire, qui ont périodiquement éclaté en Chine.

"La principale raison pour laquelle le cas de Zhu suscite autant de colère et de sympathie de la part du public est que de nombreux Chinois se reconnaissent dans Zhu : ils ont subi une injustice quelconque, mais les autorités n'ont jamais mené d'enquête équitable, indépendante ou transparente", a déclaré Yaqiu Wang, directeur de recherche pour la Chine au sein de l'organisation à but non lucratif Freedom House, basée à Washington DC.

"Les parents dévoués de Zhu, qui ont pris grand soin d'elle pendant près de trois décennies, symbolisent également l'attention familiale que les Chinois connaissent intimement et sur laquelle ils doivent compter, parce que le système n'est pas quelque chose à qui l'on peut faire confiance et dont on peut dépendre", a ajouté M. Wang.

Le système judiciaire chinois est notoirement opaque et les groupes de défense des droits affirment depuis longtemps qu'il peut être soumis à des intérêts politiques, même si la Chine affirme qu'elle maintient - et a renforcé - son État de droit.

À la suite de l'empoisonnement, la police a enquêté sur l'une des colocataires de Zhu, Sun Wei, mais l'a ensuite mise hors de cause, selon l'agence de presse nationale Xinhua.

Par le passé, de nombreux net-citoyens ont établi un lien entre l'enquête sans incident et les antécédents familiaux de Sun.

En 2013, lorsqu'une affaire d'empoisonnement mortel dans une résidence universitaire de Shanghai en avril a ravivé l'intérêt national, les utilisateurs des médias sociaux ont lancé une pétition à l'intention du gouvernement des États-Unis, lui demandant de prendre des mesures contre l'ancien suspect, qui, selon eux, résidait dans le pays.

Le grand-père de M. Sun était un haut fonctionnaire du gouvernement nationaliste avant la prise de contrôle de la Chine par les communistes en 1949. Il a ensuite occupé de hautes fonctions - bien que largement symboliques - au sein de la République populaire jusqu'à sa mort en 1995.

L'un des cousins du père de M. Sun a été considéré comme un dirigeant national de 1993 à 2003, lorsqu'il était vice-président de l'organe consultatif politique suprême de la Chine.

Sun aurait fait quelques déclarations en ligne sur Tianya, un forum de discussion chinois, au fil des ans, dont une en 2005, dans laquelle elle affirmait que la police l'avait innocentée en 1998 en raison d'un manque de preuves.

Sun, dont les médias d'État ont rapporté qu'elle avait accès au thallium dans le laboratoire de l'université, a déclaré qu'elle n'était pas la seule étudiante à avoir accès à cette substance toxique et a nié toute animosité personnelle entre elle et Zhu. En ce qui concerne les relations politiques de sa famille, elle a déclaré que son grand-père était décédé au moment où elle a été interrogée.

En 2006, Mme Sun a déclaré que sa famille avait déposé en son nom une demande auprès de la police pour que les autorités rouvrent l'enquête afin de "découvrir la vérité".

En 2013, lorsque l'affaire de Shanghai a de nouveau suscité l'intérêt du public pour le cas de Zhu, Sun a refait surface sur la plateforme Tianya et a écrit : "Plus que quiconque, j'aimerais que le véritable auteur soit traduit en justice".

Source: edition.cnn.com