- Décès d'un enfant à naître - Enfermement secret pour automobilistes soupçonnés d'être impliqués dans des accidents malheureux

Suite à l'incident tragique survenu à Hambourg la semaine dernière, qui a coûté la vie à un enfant de deux ans, les deux individus suspectés d'être impliqués ont été placés en détention. Les enquêtes préliminaires suggèrent que les deux hommes, âgés de 22 et 24 ans, participaient à une course de rue illégale, ce qui a entraîné une collision entre leurs voitures et une fourgonnette familiale transportant le garçon décédé et son frère jumeau, comme l'a déclaré la police lundi.

Suspectant leur implication et leur éventuelle fuite, des mandats d'arrêt ont été émis à leur encontre. Les deux individus ont été arrêtés vendredi. Des preuves supplémentaires à charge ont également été recueillies.

Le frère jumeau et la mère du jeune garçon décédé ont subi de graves blessures.

Selon les rapports de police antérieurs, les deux hommes roulaient à grande vitesse sur Schiffbeker Weg en direction du district de Billstedt à Hambourg le 26 août. Une femme de 40 ans au volant d'une fourgonnette familiale a tenté de tourner sur la route, entraînant une collision d'abord avec la voiture du jeune homme de 24 ans, puis avec celle du jeune homme de 22 ans. Ce dernier a quitté la route et a percuté plusieurs arbres bordant le côté de la route.

Six personnes ont été blessées dans l'incident. Le jeune garçon de deux ans, qui était initialement dans un état critique, est décédé à l'hôpital. Outre l'enfant décédé, son frère jumeau et sa mère ont subi des blessures graves. Les deux conducteurs et un passager de 23 ans ont subi des blessures légères.

L'enquête se poursuit et d'autres témoins sont recherchés.

