Reconnaître et aborder l'imprécision - Décès de patients suite à des erreurs de traitement: 75 individus

Au lieu de la chirurgie prévue en raison d'un kyste, une femme de 39 ans a subi une stérilisation non prévue - la raison étant une confusion. Confondre des patients ou des sites chirurgicaux, administrer le médicament incorrect ou laisser du matériel médical à l'intérieur du corps après les procédures - ces erreurs graves, qui ne devraient jamais se produire et peuvent être évitées, sont connues dans le domaine médical sous le nom de "événements jamais". L'an dernier, environ 150 tels incidents majeurs ont été enregistrés par les évaluateurs, qui les ont mis en évidence lors de leur présentation des statistiques annuelles 2023 à Berlin. Le Service médical sert d'évaluateur pour les assurances maladie et soins de longue durée. Un total de 75 patients ont perdu la vie en raison de ces erreurs, tandis que 84 décès ont été signalés l'année précédente.

Pour prévenir de tels événements, Stefan Gronemeyer, PDG du Service médical de l'Association fédérale, plaide en faveur d'un système de signalement obligatoire. Depuis qu'un tel système n'est pas actuellement en place dans les hôpitaux, les statistiques ne reflètent que les cas initiés par les patients.

Les dommages résultant des erreurs sont établis dans environ 20 % des évaluations.

Actuellement, le processus est le suivant : si un patient suspecte une erreur pendant son traitement, il peut contacter son assurance maladie, permettant à la société de faire appel au Service médical pour enquêter sur le cas. Seuls les cas inclus dans les statistiques sont alors inclus dans les statistiques. En 2023, cela s'est produit 11 500 fois, soit une baisse d'environ 600 incidents par rapport à l'année précédente.

Dans la plupart des cas (71,1 %), aucun manquement du personnel médical n'a été détecté par les experts. Dans environ un cas sur cinq (21,5 %), soit 2 679 traitements, les patients ont subi des dommages en raison d'erreurs médicales. Cela représente un nombre relativement stable de cas par rapport à l'année précédente, avec seulement 17 cas supplémentaires enregistrés. Dans toutes les autres évaluations, soit aucun dommage, soit aucun lien clair entre le dommage et le manquement n'a pu être établi.

Le nombre d'erreurs documentées est très inférieur à 1 % de tous les traitements médicaux en Allemagne. Pour comparaison, l'Association fédérale des médecins des assurances maladie signalent plus de 500 millions de cas de traitement dans les cabinets chaque année. Cependant, ces erreurs peuvent encore avoir des conséquences importantes pour les patients.

Quels genres de dommages ces erreurs infligent-elles ?

Dans la plupart des cas (65,5 %), les patients subissent des dommages temporaires, tandis qu'environ 29,7 % de ceux qui en sont affectés continuent de subir des effets à long terme. En 2022, le Service médical a classé 180 de ces lésions à long terme comme graves, ce qui signifie que les patients ont désormais besoin de soins, ont une altération de la vision ou sont paralysés.

La fréquence réelle des erreurs de traitement est probablement beaucoup plus élevée. Les experts estiment que les dommages évitables résultent d'un pour cent de tous les traitements stationnaires. "De plus, les experts estiment qu'environ 17 000 décès évitables se produisent chaque année dans nos hôpitaux en raison d'erreurs", a expliqué M. Gronemeyer, citant une étude de recherche commandée par l'Alliance d'action pour la sécurité des patients.

Pour apprendre de ces erreurs et éviter leur récurrence, le Service médical estime qu'un système de signalement obligatoire, sans pénalité et anonymisé, devrait être mis en place pour de tels cas.

Appels pour un fonds d'urgence et un signalement obligatoire

"Lorsque de telles erreurs se produisent, il y a des risques dans le processus de soins qui nécessitent une résolution systématique", a exigé M. Gronemeyer. Il a critiqué le fait que la réforme hospitalière proposée par le gouvernement fédéral ne comprend pas de processus pour prévenir les erreurs, qui sont courantes à l'étranger.

La Fondation allemande pour la protection des patients a également critiqué lourdement la gestion des erreurs en médecine. "Les patients sont laissés à eux-mêmes. Il n'y a pas de culture de l'erreur dans les cabinets et les maisons de soins", a déclaré le membre du conseil d'administration de la fondation, Eugen Brysch.

