Déception pour le chef de la défense: Herbert lutte après son entrée dans l'équipe du Bayern

Gordon Herbert, l'entraîneur victorieux de la Coupe du Monde, n'était pas entirely satisfait. "Nous n'étions pas de grands tireurs, nous aurions pu sombrer dans la mer," a déclaré l'entraîneur fraîchement nommé de Bayern Munich, une équipe aux records de double vainqueur, après leur victoire 73-59 contre Chemnitz lors du match d'ouverture de la Bundesliga.

Herbert a salué la défense "solide" de l'équipe, qui a joué un rôle important dans leur victoire, malgré seulement cinq tirs sur 25 tentatives de trois points réussis. "Nous sommes encore en évolution," a-t-il admis, malgré la victoire dans un match difficile offensivement.

Le PDG de Bayern Munich, Marko Pesic, était moins critique de la performance de l'équipe. "C'était un effort concentré de notre équipe," a-t-il résumé. "Nous aurions pu être meilleurs, mais notre défense aujourd'hui était exceptionnelle, assez bonne pour la victoire. C'est un signe positif car nous aurons besoin de temps pour trouver notre rythme offensif."

Le match contre Chemnitz n'était que le début pour Bayern sous la direction d'Herbert, âgé de 65 ans. Ils visent à conserver leurs titres nationaux et à faire un retour en force sur la scène internationale après une saison décevante en EuroLeague l'année dernière. Le nouveau recru Oscar da Silva a été le meilleur marqueur avec 19 points et 8 rebonds. "Les gars veulent que je prenne les choses en main, que j'aie la balle, et ensuite je dois justifier leur confiance," a-t-il déclaré.

Les vainqueurs de la Coupe du Monde de Bayern, Andreas Obst (3 points) et Niels Giffey (0), ont connu des matchs décevants, tandis que le nouveau recru Johannes Voigtmann, également vainqueur de la Coupe du Monde, était absent en raison d'une blessure. Herbert, qui a guidé l'équipe nationale allemande à la médaille de bronze aux Championnats d'Europe 2022 et à la médaille d'or à la Coupe du Monde 2023, a remplacé Pablo Laso à la tête de Bayern Munich.

Bayern a encore beaucoup de marge de progression en EuroLeague, où leur objectif est de se qualifier pour les playoffs. L'année dernière, ils ont terminé 15e avec seulement 13 victoires en 34 matches.

Herbert a suggéré : "Nous devrons peut-être travailler notre tir à trois points, car seulement cinq de nos 25 tentatives ont réussi," indiquant une zone potentielle d'amélioration. Pour assurer la possession du ballon, Pesic a exhorté : "La prochaine fois, essayons de tirer avec plus de précision, en veillant à ce que le ballon ne nous échappe pas lors des moments cruciaux."

