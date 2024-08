- "Déception au carré" sur les perspectives de récolte 2024

Pluies excessives ont entraîné un rendement de culture considérablement plus faible pour les agriculteurs cet été. La récolte anticipée est estimée à 39,3 millions de tonnes, en baisse par rapport aux 42 millions de tonnes de 2023, selon l'Association des Agriculteurs Allemands. Cette estimation est qualifiée de plutôt déprimante. Les agriculteurs se battent également contre des prix plus bas malgré des coûts accrus. Le secteur a souligné que les produits agricoles ne sont pas les principales causes des prix des supermarchés. Le secteur a mis en garde contre la difficulté accrue d'atteindre les rendements en raison de nouvelles réglementations concernant l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et d'engrais.

Joachim Rukwied, président de l'Association des Agriculteurs Allemands, a déclaré à Berlin : "Malheureusement, nous n'avons pu obtenir qu'un rendement moyen." Comme avant, cela a été une expérience stressante qui s'est soldée par une grande tristesse. Dans de nombreuses régions, il y a eu des baisses importantes à la fois en quantité et en qualité de grain. Initialement, il y a eu un temps excessivement humide de l'automne au début de l'été, suivi d'un manque de soleil. Enfin, la pluie et les orages ont régulièrement contraints les moissonneuses-batteuses à faire des pauses forcées. La récolte de 2024 met une fois de plus en évidence les effets évidents du changement climatique, selon Rukwied.

Manque critique de blé

Le blé d'hiver, principale culture de grains dans cette région, a été particulièrement touché. En raison de conditions météorologiques défavorables au moment de la plantation, la superficie cultivée a diminué de 330 000 hectares. L'association prévoit maintenant un rendement de 18 millions de tonnes, en baisse par rapport aux environ 21 millions de tonnes de l'année précédente. Les rendements de l'orge d'hiver sont prévus baisser légèrement à 8,9 millions de tonnes, et ceux du colza à 3,7 millions de tonnes. Cette tendance à la baisse se poursuit depuis plusieurs années.

"Les agriculteurs sont doublement déçus par la récolte de 2024", a expliqué Rukwied. En plus d'un mauvais rendement, les prix que les agriculteurs reçoivent actuellement pour leur grain sont encore plus sous pression. Actuellement, les prix du blé sont d'environ 200 euros la tonne, en baisse de 10 à 15 % par rapport au niveau de l'année précédente et loin du pic de 350 euros en 2022. "C'est plutôt déconcertant", a déclaré le président de l'association des agriculteurs. Cependant, les rendements ont également été plus faibles en France et en Espagne, et les approvisionnements mondiaux sont serrés. Les indicateurs devraient suggérer une stabilisation des prix.

L'alimentation freine actuellement l'inflation

Pour l'instant, la période de fortes augmentations de prix des aliments dans les supermarchés est terminée. En juillet, les aliments étaient 1,3 % plus chers qu'en 2022, mais cela reste inférieur au taux d'inflation général de 2,3 %. Rukwied a souligné que la part des matières premières agricoles dans le prix final - en fonction du degré de transformation du produit - a diminué depuis plusieurs années. Cependant, il est également clair que : "Les agriculteurs ont besoin de prix de producteur significativement plus élevés à court et à long terme pour produire de manière économique."

Impact négatif sur les entreprises

La combinaison d'un faible rendement et d'un faible prix affecte maintenant négativement les agriculteurs, selon Rukwied. De plus, les coûts de fonctionnement, tels que l'énergie, restent élevés. Par conséquent, la production de grains économiquement viable en Allemagne est à peine possible. L'association considère également les restrictions et réglementations sur l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et d'engrais comme un facteur critique. La politique doit rapidement changer de cap, a averti Rukwied. Sinon, il y a un risque que plus de blé fourrager soit produit au lieu de blé de qualité supérieure pour le pain.

Une année difficile pour de nombreux agriculteurs fruitiers également. En raison du gel printanier, une récolte de pommes considérablement plus petite est attendue, bien que les perspectives soient meilleures dans le Sud de l'Allemagne qu'au Nord. La culture de fraises n'a pas été agréable cette fois-ci, car l'humidité excessive a empêché une pleine récolte. Cependant, la betterave sucrière, le maïs, les pommes de terre et les légumes récoltés à l'automne ont bénéficié de la pluie - bien que les pommes de terre aient souffert de pourriture. Rukwied reste optimiste quant à une bonne vendange en 2024 pour le vin.

L'Union européenne, étant un marché important pour les produits agricoles, pourrait être affectée par le rendement de blé plus faible en Allemagne en raison des mauvaises conditions de récolte. Les pluies excessives et les conditions météorologiques défavorables ont réduit le rendement de blé d'hiver à 18 millions de tonnes, une baisse significative par rapport aux 21 millions de tonnes de l'année précédente.

Les industries alimentaires de l'Union européenne et les entreprises qui dépendent des produits agricoles importés d'Allemagne pourraient potentiellement faire face à des pénuries d'approvisionnement ou à des coûts plus élevés, compte tenu de la baisse de la production et de la pression subséquente sur les prix des grains.

