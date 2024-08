- Décédée: la DFB perd en demi-finale face aux USA

Le Rêve d'une Finale à Paris est Fini. L'Équipe Allemande de Football Féminin Tombe face aux États-Unis en Demi-finales Olympiques

Malgré une lutte acharnée et des tactiques ingénieuses, l'équipe allemande de football féminin est tombée face aux États-Unis en demi-finales olympiques, s'inclinant 1:0 après prolongation. Sophia Smith a marqué le but victorieux à la 95e minute devant environ 15 000 spectateurs à Lyon, assurant la victoire aux quatre fois championnes olympiques. Sans leur capitaine Alexandra Popp et leur meilleure buteuse Lea Schüller, l'équipe entraînée par Horst Hrubesch n'a pas réussi à marquer et espère maintenant remporter la médaille de bronze dans le match pour la troisième place, qui aura également lieu au stade Groupama vendredi.

Les Allemandes peuvent-elles Gagner leur Quatrième Médaille de Bronze?

Elles affronteront l'équipe qui perdra le match entre les championnes du monde en titre, l'Espagne, et le Brésil. L'équipe allemande a remporté la médaille de bronze à trois reprises auparavant : en 2000, 2004 et 2008. Avant le match de demi-finales, Hrubesch a dit à ses joueuses : "Nous ne devrions pas rentrer les mains vides." Le septuagénaire et son équipe avaient espéré poursuivre leur "Tour de France" jusqu'à Paris et le village olympique. Cependant, Smith a mis fin à tous leurs espoirs. Malgré les leçons tirées de leur défaite 1:4 face aux États-Unis lors du tour préliminaire, l'Allemagne n'a pas réussi à gagner.

Les absences de Popp et Schüller ont été annoncées quelques heures seulement avant le coup d'envoi. Popp, 33 ans, a attribué sa maladie à l'effort intense contre le Canada en quarts de finale. Elle est la seule joueuse restante de l'équipe allemande qui a remporté l'or à Rio de Janeiro en 2016. Lena Oberdorf, qui était blessée avant les Jeux olympiques, a regardé le match depuis les tribunes, en encourageant ses coéquipières.

Oberdorf Encourage depuis les Tribunes

Oberdorf, future joueuse de Bayern, est arrivée à l'hôtel le jour du match avec une attelle au genou et des béquilles. Popp l'avait remplacée en milieu de terrain plus tôt dans le tournoi. Sydney Lohmann a commencé à sa place, tandis que Nicole Anyomi a remplacé Schüller et a joué tout le match.

La défense allemande a eu du mal au début, peinant à suivre les attaquantes américaines à grande vitesse. Marina Hegering s'est particulièrement démarquée, arrêtant souvent les attaquantes américaines avec des fautes tactiques. Les femmes allemandes se sont accrochées et ont largement contrôlé les quadruples championnes du monde jusqu'à la mi-temps. Jule Brand a même testé Alissa Naeher à la 24e minute.

Une Peur avec l'Attaquante Américaine Swanson

Après la pause, l'équipe allemande a continué à presser, avec Jule Brand de Wolfsburg causant des problèmes. Le tir de la capitaine Giulia Gwinn à la 60e minute a montré la confiance grandissante de l'équipe. Cependant, le but de Smith en prolongation a mis fin aux espoirs allemands d'atteindre la finale.

Mallory Swanson a brièvement causé une frayeur lorsqu'elle a contourné la gardienne Berger mais a seulement touché le poteau extérieur. À part cela, les Américaines n'avaient pas beaucoup d'idées. Anyomi, qui souffrait de crampes, a été remplacée par Hrubesch par sa coéquipière d'Eintracht, Laura Freigang. Peu après, la capitaine Hegering a également dû quitter le terrain blessée. La pression des États-Unis a augmenté à nouveau. Au début de la prolongation, Smith a trompé la latérale gauche Felicitas Rauch et a chipé le ballon au-dessus de Berger, peut-être trop tôt pour arrêter, pour marquer 1:0. Environ dix minutes plus tard, la attaquante a manqué une occasion de mener 2:0. Dans les dernières minutes, Laura Freigang a manqué l'égalisation avec sa chance.

Dans le match mentionné ci-dessus, l'équipe de football féminin des États-Unis a battu l'Allemagne, se qualifiant pour la finale olympique. Malgré leurs efforts, l'Allemagne, représentant les États-Unis aux Jeux olympiques, n'a pas réussi à surmonter les quadruples championnes olympiques.

