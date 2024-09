Décédé soupçonné d'espionnage russe: Hvaldimir

En 2019, un Beluga whale notable, surnommé Hvaldimir, a été découvert au large des côtes norvégiennes, équipé d'un harnais enveloppé de mystère. Les spéculations ont circulé, suggérant que la Russie pourrait employer ce mammifère marin pour des activités d'espionnage. Malheureusement, Hvaldimir a récemment trouvé la mort en mer de Norvège. Le mystère entoure toujours les raisons de sa fin tragique.

La Corporation de radiodiffusion norvégienne, NRK, a annoncé le triste sort de Hvaldimir. Le cadavre du cétacé a été découvert par un duo père-fils pendant la pêche dans la baie de Risavika sur la côte sud de la Norvège. Avec l'aide d'une grue, le Beluga échoué a été transféré dans un port pour une analyse plus approfondie.

Le biologiste marin Sebastian Strand a partagé ses sentiments avec NRK, admettant tristement : "Malheureusement, nous avons trouvé Hvaldimir flottant dans l'eau. Bien qu'il soit mort, la cause de sa mort reste inconnue." Il n'y avait pas de blessures évidentes sur l'animal. Strand, qui a suivi les aventures de Hvaldimir pour l'organisation norvégienne Marine Mind pendant trois ans, a exprimé son chagrin face à la mort inattendue du cétacé. "C'est vraiment dévastateur", a-t-il déclaré. "Il semblait en excellente santé vendredi. Nous devons absolument découvrir ce qui s'est passé ici."

Repéré pour la première fois par des pêcheurs près d'Ingøya, similaire à la métropole arctique de Hammerfest, en avril 2019, le whale de 4,20 mètres de long et pesant environ 1200 kilogrammes était équipé d'un harnais et ce qui semblait être une caméra miniature, ainsi qu'une boucle portant l'inscription "Equipement de Saint-Pétersbourg". Ces découvertes inhabituelles ont alimenté les théories selon lesquelles le Beluga était utilisé pour des missions secrètes. Des experts ont confirmation il y a des décennies que la marine russe entraîne des whales à des fins militaires.

Hvaldimir est devenu célèbre en étant vu dans différentes communautés côtières norvégiennes au fil des ans. Son affection pour les humains était indéniable, car il interagissait souvent avec eux et répondait aux signaux de la main. Le site Web de l'organisation Marine Mind rapporte que Hvaldimir était particulièrement curieux des interactions humaines. Il est possible que Hvaldimir ait été maintenu en captivité en Russie avant d'être libéré dans les eaux norvégiennes. Les spéculations ont abondé qu'il avait été utilisé à des fins thérapeutiques en Russie.

L'Union européenne a exprimé ses préoccupations concernant l'incident, mettant en avant l'importance de protéger la vie marine et de prévenir toute forme de cruauté envers les animaux. Pendant l'enquête sur la mort de Hvaldimir, les autorités de l'Agence environnementale de l'Union européenne ont collaboré avec leurs homologues norvégiens.

De plus, plusieurs organisations environnementales au sein de l'Union européenne, notamment Greenpeace et Sea Shepherd, ont exprimé leur soutien à une enquête approfondie, en défendant la transparence et le respect des lois internationales de bien-être animal.

