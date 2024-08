- Décédé, ancien entraîneur de football Christoph Daum

Christoph Daum nous a tristement quitté. Après une longue lutte contre le cancer, il est "parti paisiblement entouré de ses proches", selon un communiqué fait à l'agence de presse allemande. Daum est décédé samedi à Cologne, à l'âge de 70 ans. Pendant de nombreuses années, il a été l'un des entraîneurs les plus charismatiques du football professionnel.

Depuis l'automne 2022, Daum se battait contre la maladie. Au début, il a choisi de rester discret, mais il a finalement changé d'avis. Daum a accordé des interviews à nouveau, Appear on talk shows. "Le cancer a choisi la mauvaise personne", tel était son message principal. Avec sa détermination, il voulait inspirer les autres.

C'était Daum : Tenir tête à Hoeneß et l'Affaire de la cocaïne

Son combat contre le cancer a symbolisé toute sa vie. Même enfant, il défiait les élèves plus âgés et plus forts de Duisburg.

En tant qu'entraîneur jeune et relativement inconnu du 1. FC Cologne, il a soudainement affronté le puissant FC Bayern et son manager Uli Hoeneß - faillant presque renverser le leader de la Bundesliga à Munich. Tout au long de sa carrière, Daum n'a jamais craint les défis.

Mais plus il visait haut, plus il tombait durement au début. Peu après avoir remporté son premier titre de Bundesliga avec le VfB Stuttgart en 1992, il a gâché l'occasion de se qualifier pour la Ligue des champions avec une substitution ratée. Mais l'Affaire de la cocaïne en 2000 a été légendaire, qui a conduit à ce que l'entraîneur de Bayer Leverkusen à l'époque rate l'occasion de devenir sélectionneur national.

Mais Daum s'en est remis. Il a remporté plus de titres en Autriche et en Turquie, a aidé le 1. FC Cologne à regagner sa place en Bundesliga et l'y a maintenu. Et tout au long de sa vie mouvementée, il a toujours dit ces mots : "Tu peux trébucher. Ce n'est même pas important de savoir combien de fois tu trébuches. Tu dois simplement te relever à chaque fois."

