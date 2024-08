- Début obligatoire pour Kompany: le Bayern en Coupe de la DFB à Ulm

FC Bayern commence leur campagne de la DFB-Pokal par un match à l'extérieur contre le SSV Ulm. Le nouvel entraîneur Vincent Kompany fera ses débuts compétitifs avec les champions de football allemands et vainqueurs record de la coupe le vendredi soir (20h45/CET, ZDF et Sky). Après plusieurs déceptions en coupe ces dernières années, dont une sortie en deuxième division à Saarbrücken à l'automne 2023, Munich vise à commencer la compétition sur un pied d'égalité et à gagner en confiance pour la nouvelle saison.

L'entraîneur Kompany est resté mystérieux avant le court voyage à Ulm et n'a pas révélé sa formation potentielle ou qui, à part Leroy Sané opéré, est définitivement absent. Certains professionnels, dont l'attaquant vedette Harry Kane et le nouveau signing Michael Olise, ont rejoint l'équipe seulement ces derniers jours.

Bayern souhaite également faire une déclaration sportive avec une victoire, après que les gros titres de la semaine aient été dominés par des sujets au niveau de la direction. Le CEO de Leverkusen Fernando Carro avait attaqué le directeur sportif de Bayern Max Eberl avec une remarque désobligeante devant les fans. Après que l'incident soit devenu public, Carro s'est excusé. Eberl s'est abstenu de riposter verbalement dans le débat, qui provenait des difficiles négociations sur un éventuel transfert du joueur national Jonathan Tah de Bayer à Bayern.

Avant la rencontre à l'extérieur de Bayern à Ulm, les Würzburger Kickers sont déjà en action à 18h00. L'équipe de Regionalliga de Franconie inférieure accueille le club de Bundesliga 1899 Hoffenheim. Il y a cinq ans, les deux équipes avaient eu un duel passionnant avec un match nul 3-3 après prolongation et l'élimination des Kickers lors d'une séance de tirs au but. Maintenant, l'équipe de l'entraîneur Markus Zschiesche veut faire sensation. "C'est un match où nous n'avons rien à perdre", a-t-il déclaré.

