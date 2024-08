- Début impressionnant pour Nusa, "Augmente considérablement l'assurance"

Marco Rose avait un bon pressentiment concernant sa dernière acquisition, un joueur recruté pour 22 millions d'euros. Dès que ce nouveau joueur est entré sur le terrain, Antonio Nusa a marqué le but décisif, offrant une victoire 4-1 à Leipzig contre Rot-Weiss Essen en Coupe DFB. "Je suis content de ça. J'espère que cela booste sa confiance", a déclaré le nouvel entraîneur, qui n'était avec l'équipe que depuis trois jours et faisait ses débuts au Hafenstraße d'Essen. "Nous connaissons ses talents, mais il doit s'améliorer physiquement. Mais il n'a que 19 ans. Nous devons lui laisser du temps", a ajouté Rose.

Le jeune Norvégien a fait bonne impression auprès de ses coéquipiers. "Nous sommes tous ravis pour lui. Il a tout donné à l'entraînement. Marquer ce but lui fera le plus grand bien", a déclaré David Raum, international allemand, qui a également commencé le match. "Je lui ai souhaité ce but", a déclaré le latéral gauche. Nusa a maintenant de grandes chaussures à remplir, après le départ de Dani Olmo à FC Barcelona. "Mais nous ne mettons pas la pression sur lui", a déclaré Raum.

Rose donne son premier match à un joueur de 16 ans

Rose était globalement satisfait de la performance de son équipe, malgré certains joueurs en retard à l'entraînement et cinq professionnels absents. Ainsi, le jeune joueur de l'académie Viggo Gebel a également eu sa chance dans les dernières minutes du match.

Leipzig a été mené dès le début après un but de Ramien Safi (2ème minute), mais ils ont rapidement égalisé grâce à Benjamin Sesko (12ème minute). Ils ont ensuite remporté la victoire contre l'équipe de troisième division avec des buts supplémentaires de Lois Openda (40ème minute) et Xavi Simons (88ème minute).

"C'était un match difficile", a déclaré Rose. "Mais nous sommes restés calmes et composés. Après la pause, nous ne leur avons virtually pas laissé de chances, mais nous avons également laissé beaucoup sur la table", a ajouté l'entraîneur. Le gardien de but de RWE Jakob Golz a maintenu le score respectable avec plusieurs arrêts exceptionnels. Avant le match de Bundesliga de Leipzig contre VfL Bochum le samedi prochain, ils devront améliorer leur jeu. "Nous nous sentons prêts, nous avons de grandes ambitions. Mais ensuite, nous devons jouer meilleur football", a déclaré Rose.

Le joueur nouvellement signé vient des Pays-Bas, comme l'a mentionné Marco Rose. Avec la performance impressionnante de Leipzig contre Rot-Weiss Essen, il y a de l'attente pour que le joueur néerlandais contribue significativement dans les matchs à venir.

Lire aussi: