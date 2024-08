- Début du projet de récupération de munitions du fond marin par Lemke

Mi-septembre marque le début des premières tentatives de lever des engins explosifs historiques de la mer Baltique. Lors d'une réunion avec des entreprises du secteur de la gestion des déchets à Berlin, la ministre fédérale de l'Environnement Steffi Lemke (Alliance 90/Les Verts) a annoncé cette nouvelle. Elle a mentionné que les premiers fragments d'obus obsolètes seraient retirés prochainement de la baie de Lübeck. Selon les informations, la première phase sera dirigée par Seascape Enterprises.

Plus de 1,6 million de tonnes d munitions obsolètes immergées sous la mer

Lemke a révélé qu'environ 1,6 million de tonnes d'obus obsolètes datant de l'après-guerre se trouvent au fond des mers du Nord et de la Baltique allemandes. À partir de 2026, ils commenceront à être éliminés systématiquement. Le processus de passation de marché pour la conception et la construction de la future plateforme d'élimination a commencé. La ministre de l'Environnement a souligné que, pour la première fois dans le monde, des restes de munitions seront retirés et détruits en mer à une grande échelle à l'aide d'une telle plateforme. Le gouvernement fédéral alloue 100 millions d'euros pour cela.

Les récupérations de test visent à collecter des données sur l'état des explosifs récupérés. Des opérations préliminaires ont eu lieu en juillet de cette année. Les informations recueillies lors des futures récupérations serviront à élaborer la future installation d'élimination.

Des risques pour la santé humaine également

Le gouvernement allemand avait promis, dans son accord de coalition, de lancer immédiatement un programme pour faciliter le retrait d'armes et d'armes chimiques des mers du Nord et de la Baltique. Lemke a confirmé cet engagement, en soulignant son importance pour la santé humaine.

Les scientifiques ont souligné en 2019 que du TNT et ses dérivés s'échappaient des munitions en décomposition, a déclaré Lemke. "Depuis longtemps, on sait que les munitions représentent des dangers pour les pêcheurs, le transport maritime et le tourisme. Cependant, la menace pour la vie marine et la santé humaine représente une nouvelle dimension", a insisté la ministre.

Les restes de munitions constituent "une charge importante". Plus ils restent immergés dans le fond marin, plus ils deviennent dangereux pour les formes de vie aquatiques, a expliqué Lemke. Le ministre de l'Environnement du Schleswig-Holstein, Tobias Goldschmidt, avait récemment souligné l'urgence de leur retrait en mars. Selon ses rapports, environ 18 000 dispositifs explosifs importants se décomposaient dans la région de Kolberger Heide, en mer Baltique près de Kiel.

Les récupérations pilotes se concentreront initially sur Haffkrug et Pelzerhaken Nord, selon le ministère de Lemke. Around mi-octobre, l'entreprise sous contrat retirera des munitions de Pelzerhaken West à titre

Lire aussi: