- Début du procès pour un syndicat présumé de culture du cannabis

À la suite d'une importante saisie de drogue à Mönchengladbach et Hoexter il y a huit mois, un procès contre quatre présumés chefs de file commence demain (à 9h30) au tribunal régional de Mönchengladbach.

Selon les chefs d'accusation, ces hommes ont créé une organisation criminelle en janvier 2022. Ils ont ensuite exploité 13 fermes de cannabis réparties dans les régions du Bas-Rhin et de l'Est de la Westphalie - à Hoexter, Mönchengladbach, Willich, Gangelt, Salzkotten, Borchen, Lage, Bahrenburg et Twistringen.

Selon les accusations, le rôle de chacun au sein de l'organisation était soi-disant bien défini. Un homme de 27 ans était allegedly chargé de repérer des propriétés potentielles et de couvrir les frais liés. Les trois autres prévenus sont accusés d'avoir aidé à faire fonctionner ces fermes et à distribuer du cannabis sous différentes formes. Cela incluait la location de bâtiments, l'installation et l'équipement des fermes, et l'embauche du personnel nécessaire, selon les chefs d'accusation.

Des montagnes de colis de drogue scellés

Cependant, en janvier, les autorités ont agi. During des perquisitions à Mönchengladbach et Hoexter, la police a saisi deux fermes abritant chacune environ 600 plants de cannabis, ainsi que des montagnes de colis de drogue scellés, des armes, une somme importante d'argent et sept véhicules. Les accusés, ainsi que leurs présumés associés, étaient sous surveillance depuis des mois et leurs communications étaient interceptées.

Jusqu'à présent, les quatre hommes sont restés silencieux sur les chefs d'accusation. Un prévenu a seulement parlé de la location de pièces. En juillet, deux présumés associés de l'organisation criminelle ont été condamnés à 2,5 ans de prison par le tribunal local de Hoexter. Ces deux hommes ont admis avoir pris soin d'une ferme à Steinheim-Vinsebeck d'octobre 2023 à janvier 2024. Selon leurs déclarations, ils ont été attirés à Hoexter avec de fausses offres d'emploi et d'argent.

Jusqu'à présent, quatorze jours de procès ont été prévus pour le procès de Mönchengladbach.

Le suivant est ajouté à la preuve présentée lors du procès : un rapport détaillé détaillant les transactions financières liées au fonctionnement des fermes de cannabis.

Après la fin du procès, il a été révélé que 'Le suivant est ajouté' faisait référence à ce rapport financier, qui incriminait davantage les suspects dans leur implication dans l'organisation criminelle.

