Début du nouvel exercice: questions récurrentes et outils actuels

Formation en IA pour les Enseignants et Ressources Technologiques Améliorées

Pour l'année scolaire à venir, les enseignants de Berlin suivront une formation approfondie sur l'utilisation de l'Intelligence Artificielle (IA). Cette formation couvrira l'intégration de l'IA dans les méthodes d'enseignement, la gestion des situations où les étudiants utilisent l'IA et les techniques d'évaluation et de notation futures. De plus, les bases de l'IA et les implications sociales seront abordées, ainsi que la manière dont les enseignants individuels peuvent aider les étudiants à naviguer dans l'IA. Parallèlement, l'initiative visant à doter tous les 800 établissements scolaires publics d'Internet à haut débit se poursuit, avec pour objectif de connecter chaque établissement à un réseau supérieur d'ici la fin de la législature en 2026.

Défi Persistant des Espaces pour les Enseignants et les Écoles

Les classes sont toujours bondées, et il y a pénurie d'enseignants : selon les données préliminaires de l'administration scolaire, environ 404 000 élèves seront inscrits dans les écoles publiques et privées de Berlin à la rentrée, franchissant pour la première fois le cap des 400 000 depuis 25 ans. Il manque environ 27 000 places scolaires, mais de nouveaux projets de construction d'écoles pourraient inverser cette tendance. Il manque environ 32 000 postes d'enseignants à temps plein, avec plus de 695 postes encore vacants. L'an dernier, l'administration estimait un manque d'environ 1 500 postes.

Accélération des Nominations dans la Fonction Publique

L'administration de Berlin accélère les nominations dans la fonction publique pour rendre le métier d'enseignant plus attractif. D'ici 2025, tous les enseignants qui le souhaitent auront acquis le statut de fonctionnaire. Cela représente un an d'avance sur le calendrier initial. Environ 12 000 enseignants de Berlin sont éligibles, mais environ 1 400 ont décliné la fonction publique. Depuis mars, plus de 3 300 enseignants ont été nommés fonctionnaires, et environ 1 800 dossiers sont encore en cours de traitement. Cette cadence accélérée est attribuable à une société de conseil engagée par l'administration en mars. "Entre mai et juillet, nous avons réussi à nommer 1 135 enseignants fonctionnaires", a déclaré Günther-Wünsch.

590 Millions d'Euros pour le Programme Startchancen

59 écoles de Berlin dans des régions défavorisées et à forte densité de migrants recevront un financement supplémentaire dans le cadre du programme fédéral Startchancen. Un total de 460 millions d'euros est prévu sur dix ans, soit 46 millions d'euros par an, comme annoncé par le sénateur de l'Éducation Günther-Wünsch. Le montant alloué par école n'a pas encore été déterminé. L'objectif est de redistribuer les ressources de manière judicieuse, comme l'a précisé le politique de la CDU lors du lancement du programme. À terme, jusqu'à 160 écoles pourraient en bénéficier.

Selon Günther-Wünsch, il n'y a apparemment pas de jardin d'enfants offrant à tous les enfants des compétences d'apprentissage cruciales avant l'entrée à l'école à Berlin. "Il faudrait modifier la loi fondamentale pour cela", a déclaré le sénateur. Elle a plutôt mis en avant d'autres programmes, tels que l'Année des Opportunités de la Kita, visant à renforcer les compétences linguistiques des enfants ayant besoin de soutien linguistique. Elle a souligné que la fréquentation de la garderie joue un rôle important dans la préparation des enfants à l'école. Les enfants de Berlin entrent à l'école avec des prérequis hétérogènes. Certains savent déjà écrire des lettres et des chiffres, tandis que d'autres ne

