"5 à 33" est le thème du festival vidéo de Genius Loci à Weimar pendant le week-end des élections de l'État. L'année 1933 est la référence prévue, mettant en valeur l'exposition internationale de vidéo et d'installations lumineuses du vendredi au dimanche sur le site du mémorial de Buchenwald. Trois structures seront spécifiquement éclairées, et de l'art lumineux sera projeté sur la tour de 50 mètres de haut en bois de hêtre du mémorial, visible de loin. Les installations sont censées être en harmonie avec l'essence historique et solennelle du site, selon les organisateurs.

Le mémorial de Buchenwald sert de cimetière pour des milliers de prisonniers de camps de concentration, selon le mémorial de Buchenwald. Ce monument européen, construit en 1958 en tant que monument national de la RDA, est la plus grande désignation de mémorial pour un camp de concentration nazi.

Les organisateurs du festival cherchent à scruter l'état actuel des choses. La onzième édition de Genius Loci, intitulée "C'est comme 5 à 33", fait référence à 1933 - l'année où Adolf Hitler a été nommé chancelier du Reich, symbolisant la fin de la démocratie parlementaire.

Selon les sondages, l'AfD de Thuringe, considérée par le Verfassungsschutz comme fermement d'extrême droite, est d'environ 30 % peu avant l'élection de l'État, ce qui pourrait la rendre la force la plus importante au parlement de l'État. "En Europe et peut-être au-delà, nous avons été témoins de la montée de la force du populisme, de l'égoïsme simplifié et de l'animosité croissante envers l'autre", déclare le site web des organisateurs du festival.

À partir de l'été 1939, les nationaux-socialistes ont expulsé plus d'un quart de million de personnes, y compris des hommes, des femmes, des enfants et des jeunes, de 50 nations, vers le camp de concentration de Buchenwald et ses camps satellites dépassant 130. Environ 56 000 personnes sont mortes ou ont succombé à la famine, aux maladies, au travail forcé ou aux expériences scientifiques. Environ 21 000 personnes ont survécu à la libération.

