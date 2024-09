Début difficile: l'erreur de Ter Stegen conduit le FC Barcelone dans une impasse au début de la saison.

En championnat, Hansi Flick et le FC Barcelone cartonnent, suscitant de grandes attentes pour la Ligue des champions. Malheureusement, leur entrée en lice à Monaco ne s'est pas déroulée comme prévu. En partie à cause d'une erreur précoce du gardien national Marc-André ter Stegen, qui a abouti à une passe risquée.

Hansi Flick a connu sa première défaite en Ligue des champions avec le FC Barcelone, malgré l'ouverture du score de Lamine Yamal, champion d'Europe avec l'Espagne. Barcelone a perdu 1-2 (1-1) contre l'AS Monaco. L'équipe de Flick a joué avec détermination, mais a commis quelques erreurs malheureuses. Ils ont eu des occasions, mais Monaco méritait finalement la victoire.

Le match a mal commencé pour Flick et Barcelone : en 10e minute, le défenseur Eric Garcia a écopé d'un carton rouge pour une tackle dangerous suite à une erreur de ter Stegen. Monaco a marqué le premier but par Maghnes Akliouche (16'), mais Yamal a égalisé avec un but solo (28'). Ter Stegen était une fois de plus en faute pour le but décisif de George Ilenikhena, entré en jeu (71').

Après le match, Flick a commenté : "Le carton rouge d'Eric Garcia a complètement changé le match. Nous avons joué avec passion, mais nous avons commis des erreurs. Nous avons eu des occasions, mais Monaco méritait de gagner."

Le joueur allemand Kai Havertz n'a pas pu aider le FC Arsenal à remporter la victoire contre l'Atalanta Bergamo, champion de la Ligue Europa, le match se soldant par un match nul 0-0. Mateo Retegui a raté un penalty pour les locaux (51') et sa tête suivante a été sauvée par le gardien.

Le Benfica Lisbonne a commencé sa campagne en Ligue des champions par une victoire, en battant le Red Star Belgrade 2-1 (2-0). Jan-Niklas Beste a fait ses débuts en deuxième mi-temps.

Kerem Aktürkoglu a marqué le premier but pour le Benfica en 9e minute, et Orkun Kökcü a ajouté un deuxième avant la mi-temps. Felicio Milson a marqué un but de consolation pour le Red Star en 86e minute. Les prochains adversaires du Benfica sont l'Atlético Madrid le 2 octobre, suivis des champions allemands du Bayern Munich le 6 novembre.

Les débutants français du Stade Brest ont remporté une victoire 2-1 (1-0) contre le club autrichien de Sturm Graz.

