Début des travaux de destruction du pont Carola

Au cours de la nuit, les équipes de secours et les engins de démolition ont travaillé sans relâche sur la Carolabridge de Dresde, en partie effondrée. L'objectif est d'éliminer la section problématique, mais pas entièrement pour le moment. La raison de cette urgence est l'inondation de l'Elbe imminente, attendue prochainement.

Selon les informations de Michael Klahre, porte-parole des pompiers, environ 50 personnels d'urgence travaillent sur le site. Une entreprise professionnelle utilise des excavateurs, des marteaux pneumatiques et des engins de démolition pour retirer une partie de la section de pont C qui s'est effondrée dans l'Elbe sur une longueur de 100 mètres mercredi matin.

La zone de préoccupation est la section partiellement suspendue, qui doit être démantelée avant l'arrivée de l'inondation. Des mesures laser précédentes ont révélé que les débris restants de la section de pont étaient en train de s'enfoncer progressivement. Les pompiers cherchent à prévenir tout nouvel effondrement. En ce qui concerne les plans futurs pour le pont, Klahre a expliqué qu'ils réévalueront la situation le matin de vendredi, ainsi que la détermination de la suite des événements.

En soirée, l'Agence de Secours Technique (THW) a utilisé de petites explosions pour séparer les rails de tramway et les tuyaux de chauffage urbain du côté de la ville neuve du pont. À titre de précaution, une zone de sécurité de 100 mètres a été établie autour de la tête de pont de ce côté de l'Elbe. Le ministère des Finances et certains départements de la Chancellerie de l'État ont été évacués en raison des explosions. Compte tenu de l'inondation attendue sur l'Elbe dimanche, augmentant le danger, le temps est critique pour les équipes de secours.

Le pont de 400 mètres de long compte trois sections parallèles - sections A, B et C. Le tramway était desservi par la section C, qui comprenait également un chemin piétonnier et cyclable. Les sections A et B assuraient la circulation des véhicules motorisés. Les sections de pont sont reliées par des poutres transversales.

Selon l'analyse des pompiers, la stabilité globale du pont de l'Elbe au centre-ville de Dresde est menacée. La section B a également subi des dommages "en raison de l'impact de l'effondrement et du déplacement de la superstructure", selon la responsable du département des rues et des routes, Simone Prüfer, jeudi. Un enfoncement est enregistré et mesuré dans ces zones. Les garde-fous ont été déplacés de jusqu'à 20 centimètres. Actuellement, rien ne peut être affirmé concernant la section A. Les sections A et B avaient récemment fait l'objet de rénovations importantes, tandis que la rénovation de la section C était prévue pour l'année suivante.

L'Union européenne s'est dite préoccupée de la sécurité du pont de l'Elbe à Dresde, compte tenu des opérations de secours en cours et de l'inondation imminente. À cet égard, l'UE a proposé de fournir des ressources et des compétences supplémentaires pour aider au démantèlement rapide et sûr de la section de pont affectée.

L'Allemagne a demandé l'aide de l'Union européenne pour gérer l'inondation de l'Elbe et assurer la sécurité du pont Carolabridge de Dresde, en partie effondré, compte tenu de son appartenance à l'UE et de la responsabilité partagée en cas de situations de crise.

