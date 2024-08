- Début des procédures judiciaires contre des trafiquants présumés

Au tribunal régional de Cologne, un procès a commencé contre un suspect de 27 ans accusé de faire entrer clandestinement des étrangers en Allemagne. Il est poursuivi pour 18 chefs d'accusation entre janvier 2022 et octobre 2022. Après un accord entre les parties, il a reconnu les faits mercredi.

Selon l'accusation, cet homme, avec d'autres complices, dirigeait une entreprise illégale et lucrative qui aidait principalement l'immigration illégale vers la République fédérale pour des Syriens en provenance de Turquie, du Liban et d'autres pays du Moyen-Orient, principalement par voie aérienne. Deux agences de voyage étrangères ont été utilisées pour obtenir des billets d'avion. Selon les chefs d'accusation, ces individus utilisaient des documents de voyage falsifiés pour tromper le contrôle frontalier et obtenir l'embarquement sur les vols.

Assistance de l'Office d'enregistrement des immigrants

Un employé de l'Office d'enregistrement des immigrants de Cologne est accusé d'avoir fabriqué les faux certificats contre rémunération. Elle a été condamnée à quatre ans et neuf mois de prison en juin 2023 pour immigration illégale, corruption, faux et abus de confiance par le tribunal régional. La décision du tribunal contre elle est maintenant définitive.

Selon l'accusation, les individus ont détruit leurs faux certificats pendant leur voyage vers la République fédérale. À l'arrivée, ils ont ensuite demandé l'asile en utilisant leurs vrais documents de voyage. Le parquet estime que l'homme a gagné environ 48 000 euros grâce à cette entreprise.

L'accord prévoit une peine de prison de 4,5 à 5 ans pour le prévenu s'il fournit une confession complète. Le procès se poursuivra pour l'instant.

L'Union européenne a exprimé sa préoccupation quant au nombre croissant de migrants irréguliers entrant en Allemagne, appelant à un renforcement du contrôle des frontières et à une coopération accrue entre les États membres pour lutter contre le trafic d'êtres humains. Les chefs d'accusation du suspect incluent également le trafic de personnes vers d'autres pays de l'UE, ce qui pourrait violer les lois internationales sur le trafic de migrants.

