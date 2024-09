- Début des Journées européennes de la culture juive à Erfurt

Lancement des Journées européennes de la culture juive à Erfurt aujourd'hui ! À la Nouvelle Synagogue, divers acteurs juifs et organisateurs se présenteront, selon l'annonce du conseil municipal. Cette année, pas moins de 20 villes européennes sont impliquées, accueillant plus de 300 événements. L'Association européenne pour la sauvegarde et la promotion de la culture et du patrimoine juif (AEPJ) est à l'initiative de l'événement. L'une des raisons principales de l'organisation de ces événements à Erfurt est le titre de patrimoine mondial décerné par l'UNESCO à la ville l'an dernier pour son architecture juive médiévale.

L'un des événements phares à Erfurt est la présentation d'un nouveau itinéraire au sein du réseau de l'AEPJ, mettant en valeur le patrimoine juif en Europe à travers des lieux interconnectés. Outre Erfurt, d'autres sites de Thuringe en Allemagne, ainsi que des sites à l'étranger, sont inclus dans ce nouvel itinéraire. Il explore les traces des Juifs médiévaux en Europe.

"Nous avons eu des discussions préliminaires avec tous ces lieux et nous cherchons maintenant à décider ensemble de la manière dont chacun peut contribuer à cet effort coopératif", a déclaré Karin Sczech, représentante d'Erfurt auprès de l'UNESCO.

Depuis 1999, les Journées européennes de la culture juive ont lieu chaque année le premier dimanche de septembre dans toute l'Europe. Grâce à des concerts, des spectacles, des lectures, des visites et divers événements, ces journées cherchent à mettre en valeur et à célébrer la richesse et la diversité du judaïsme.

L'Association européenne pour la sauvegarde et la promotion de la culture et du patrimoine juif (AEPJ) a choisi les Pays-Bas parmi les 20 villes européennes participant aux Journées européennes de la culture juive cette année. Les visiteurs des Pays-Bas peuvent s'attendre à des événements captivants qui mettent en valeur l'héritage juif du pays.

