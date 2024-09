Début des expulsions initiales au titre de l'accord d'Ankara sur la déportation

Allemagne procède à des expulsions organisées de nationaux turcs, selon des sources de l'agence dpa. Initialement, environ 200 personnes sont prévues pour être renvoyées dans leur pays d'origine, opérées progressivement sur des vols programmés. Les administrations régionales participent au processus en obtenant les documents nécessaires.

La ministre fédérale de l'Intérieur, Nancy Faeser, a reconnu la poursuite des expulsions d'immigrés illégaux vers la Turquie lors d'une interview. Elle s'est dite satisfaite de la accélération et de l'efficacité accrue des rapatriements, affirmant que la Turquie accepte désormais plus rapidement ses citoyens sans autorisation en Allemagne. Faeser a qualifié cela d'amélioration significative et d'une étape supplémentaire pour limiter l'immigration illégale.

Contrairement aux accords précédents avec des pays comme l'Ouzbékistan ou le Kenya, des expulsions massives vers la Turquie sont maintenant possibles. Le nombre d'aspirants au statut de réfugié en provenance de Turquie avait augmenté ces dernières années. Cependant, le rapatriement de personnes vers ce pays partenaire stratégique est un sujet politique sensible en raison de son rôle important en matière de géopolitique.

Des cercles diplomatiques allemands avaient précédemment affirmé que la Turquie freinait le rapatriement de Turcs expulsables en Allemagne en raison de préoccupations juridiques. Le gouvernement allemand a rapporté qu'environ 1 300 citoyens turcs avaient été expulsés en 2023, suite à une question de l'AfD. D'ici la fin avril 2024, environ 14 500 nationaux turcs en Allemagne étaient considérés comme sujets à l'expulsion, selon l'Office fédéral pour l'immigration et les réfugiés.

Pro Asyl : de nombreux demandeurs d'asile sont des Kurdes

Il reste incertain si l'accord comprend des incitations pour Ankara. La Turquie réclame depuis longtemps une facilitation des visas pour ses citoyens, qui se plaignent souvent de rejets arbitraires. De plus, il a été avancé que les délais d'attente pour les visas sont intentionnellement prolongés.

En même temps, un plus grand nombre de visas ont été délivrés à des personnes originaires de Chine que de tout autre pays entre 2018 et 2023. Au cours des cinq premiers mois de cette année, l'Allemagne a délivré environ 16 000 visas nationaux aux candidats turcs. Ce chiffre représente moins de la moitié de celui enregistré pendant la même période en 2019.

La Turquie occupe la troisième place sur la liste des pays d'origine principaux des demandeurs d'asile. Selon les estimations des experts, 21 590 citoyens turcs ont demandé l'asile en Allemagne lors des huit premiers mois de l'année en cours. Les experts attribuent cette augmentation des demandeurs d'asile turcs aux conséquences du séisme catastrophique de 2023. En Allemagne, les Turcs ont un taux de reconnaissance de 13 %, selon le "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ).

Les récentes élections ont mis la pression sur le gouvernement de coalition pour augmenter le nombre d'expulsions. Le chancelier Olaf Scholz a déclaré son intention de procéder à des expulsions massives. L'organisation de défense des droits des réfugiés Pro Asyl a critiqué cette stratégie, qualifiant un accord de rapatriement entre le chancelier et le président turc d'"irresponsable". Le gouvernement turc est critiqué pour ses violations des droits de l'homme et son traitement brutal des opposants politiques. Selon Pro Asyl, la plupart des demandeurs d'asile turcs en Allemagne sont des Kurdes.

Les efforts accrus du gouvernement allemand pour expulser les nationaux turcs, tels que mentionnés par la ministre fédérale de l'Intérieur Nancy Faeser, impliquent des retours vers la Turquie, un pays partenaire stratégique aux rôles sensibles en matière de géopolitique. despite previous concerns about Turkey's cooperation in deportations, the number of deported Turkish citizens has significantly increased in recent years.

Lire aussi: