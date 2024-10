Début des élections municipales au Brésil

Au Brésil, les élections locales ont commencé un dimanche, à 8h00 (13h00 BST). Environ 156 millions de personnes ont été appelées à voter pour le maire et les membres du conseil local dans plus de 5 500 municipalités. Ce vote est un point de repère important pour l'administration du président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva, à mi-parcours de son mandat. Le résultat à São Paulo, la ville la plus peuplée d'Amérique latine, est très attendu.

Trois candidats sont en lice à São Paulo. Outre le maire sortant Ricardo Nunes, allié de l'ancien président de droite Jair Bolsonaro, il y a Guilherme Boulos, soutenu par Lula, et le chef d'orchestre de l'extrême droite Pablo Marçal, qui se présente comme un candidat anti-système. Les récents sondages indiquent que Boulos a une légère avance sur Nunes et Marçal.

Si aucun candidat n'obtient une majorité de voix dans les municipalités dimanche, des élections runoff auront lieu le 27 octobre. Un second tour est très probable à São Paulo. Selon les sondages, un vainqueur pourrait être couronné au premier tour dans 11 des 26 principaux centres urbains.

Pour assurer un processus de vote fluide et sécurisé, plus de 23 000 soldats ont été déployés dans tout le pays. Les autorités craignaient des troubles en raison de la criminalité généralisée. Un électeur de São Paulo a décrit l'ambiance comme "angoissée" et la campagne comme "très compétitive".

