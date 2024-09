Début des discussions pour une coalition en Thuringe: les entités politiques se réunissent cette semaine

Le CDU considère qu'il est de son devoir de mettre en place rapidement une coalition et d'établir une "administration stable", selon les déclarations de Voigt à la presse. Les premières discussions avec le BSW et le SPD doivent d'abord se concentrer sur la clarification des principes fondamentaux pour toute action ultérieure. both BSW leader Katja Wolf and SPD leader Georg Mauer confirmed upcoming meetings with the CDU, stressing that these were not preliminary discussions yet.

La formation d'un gouvernement en Thuringe après l'élection d'État du dimanche s'est avérée difficile en raison des rapports de majorité complexes. Le parti AfD, considéré comme extrémiste de droite par l'Office de protection de la Constitution de Thuringe, est en tête avec une marge significative. Cependant, aucun autre parti n'est disposé à former une coalition avec eux. Le CDU est deuxième, suivi du BSW et du parti de gauche. Le SPD a réussi à obtenir un siège au Parlement de l'État, mais les Verts et le FDP n'ont pas réussi.

Dans cette situation, l'accent est mis sur la formation d'une coalition entre le CDU, le BSW et au moins un autre parti. Une coalition de trois partis CDU-BSW-SPD ne serait pas suffisante pour le nouveau Parlement de l'État, mais une alliance de trois partis entre le CDU, le BSW et le parti de gauche serait possible. Cependant, le CDU rejette l'alignement avec le parti de gauche en raison d'un désaccord sur la résolution.

Il y a des réserves au sein du CDU quant à une coalition avec le BSW, qui s'est séparé du parti de gauche il y a seulement quelques mois et qui a encore un programme peu clair. Le président du BSW, Wagenknecht, lie les coalitions au niveau de l'État à des revendications en matière de politique étrangère et de sécurité, telles que l'opposition au déploiement de missiles américains de portée intermédiaire en Allemagne.

Une alternative pourrait être un gouvernement minoritaire dirigé par le CDU, reposant sur le soutien occasionnel d'autres partis. Le parti de gauche a exprimé son approbation générale. Le président du parti de gauche de l'État, Christian Schaft, a déclaré à Erfurt mercredi que son parti cherchait "des conditions stables".

Voigt a ignoré la critique interne du CDU concernant les discussions avec le BSW. Le CDU de Thuringe, a déclaré Voigt, avait décidé à l'unanimité de mener des discussions nécessaires pour établir un gouvernement stable. "Les croyances fondamentales du CDU" n'étaient pas en jeu, a-t-il ajouté, et "la politique mondiale" ne serait pas décidée à Erfurt, faisant référence aux revendications du BSW en matière de politique étrangère.

Mercredi, il était incertain que Wagenknecht elle-même participerait aux discussions CDU-BSW en Thuringe. Voigt a déclaré qu'il était prêt à une rencontre, à condition que Wagenknecht soit intéressée à discuter de questions régionales telles que l'égalité financière communale. "Il n'y a pas de politique d'exclusion ici", a-t-il déclaré. Cependant, la première étape serait de rencontrer le candidat principal du BSW en Thuringe, Wolf.

Wolf s'attend à une réunion impliquant Wagenknecht, mais ne s'attend pas à sa participation aux

Lire aussi: