- Début des cours à MV: enseignement amélioré de l'allemand et des mathématiques pour les élèves de primaire

Après six semaines de vacances d'été, un nombre impressionnant de 164 200 élèves dans le Mecklembourg-Poméranie occidentale ont commencé l'année scolaire le lundi. Parmi eux, 14 500 élèves de première année ont célébré leur entrée à l'école le samedi. Pour ces jeunes écoliers, le trajet quotidien vers l'école est une expérience nouvelle. La ministre de l'Éducation, Simone Oldenburg (des Gauches), a appelé tous les usagers de la route à faire preuve d'une prudence accrue.

La police a annoncé des mesures de sécurité pour les itinéraires scolaires

La police d'État a déclaré qu'elle accorderait une priorité particulière à la sécurité des itinéraires scolaires et aux règles de dépassement en septembre. Avec des inspections ciblées, notamment près des écoles ou des arrêts de bus, elle vise à sensibiliser à la sécurité routière. Les parents d'élèves de première année sont encouragés à enseigner à leurs enfants l'importance d'un comportement sûr et responsable sur la route, selon un communiqué.

Le trajet scolaire représente un risque accru d'accidents pour de nombreux enfants. L'inexpérience rend souvent difficile pour eux de comprendre les dangers de la route et de réagir de manière prévisible. Par conséquent, les conducteurs doivent faire preuve d'une vigilance et d'une courtoisie accrues, a insisté la police. "Nous pouvons tous collaborer pour que nos enfants arrivent à l'école en toute sécurité et rentrent chez eux indemnes", ont-ils souligné.

Selon le ministère de l'Intérieur à Schwerin, environ 420 enfants âgés de 6 à 14 ans ont été blessés dans des accidents de la route dans le Mecklembourg-Poméranie occidentale en 2023, environ 70 de ces incidents s'étant produits sur le chemin de l'école ou du retour.

Nouvelles innovations éducatives

Simone Oldenburg a mis en avant certaines nouvelles approches éducatives. À partir de l'année scolaire 2024/2025, un programme de lecture sera mis en place dans toutes les classes primaires, avec 20 minutes de pratique de lecture par jour. En réponse à des insuffisances apparentes, les élèves du primaire en classe 3 et 4 auront maintenant une heure de plus de allemand et une heure de plus de mathématiques par semaine.

Le programme Startchancen aidera spécifiquement les élèves défavorisés. Oldenburg a mentionné que 72 écoles dans 70 localités bénéficient de ce programme fédéral-étatique, recevant 17 millions d'euros de fonds fédéraux par an. La formation aux premiers secours et l'orientation professionnelle seront également renforcées. Le même jour, environ 36 400 élèves des écoles professionnelles publiques et privées ont commencé leur nouvelle année de formation.

Cours dans de nouvelles structures scolaires

Simone Oldenburg a également mis en avant le fait que l'État et les municipalités poursuivent leur campagne de construction d'écoles. Plus de 40 projets de construction d'écoles, avec des investissements totaux d'environ 200 millions d'euros, ont été achevés ou sont sur le point de l'être cette année, et 24 autres sont en cours.

22,5 millions d'euros ont été investis dans la construction de l'Europa-School à Hagenow (district de Ludwigslust-Parchim), plus de 9 millions d'euros dans l'extension de l'école régionale "Robert Koch" à Grimmen (district de Vorpommern-Rügen). La construction de l'école régionale "Käthe Kollwitz" à Bützow (district de Rostock) a coûté 30 millions d'euros. De 2024 à 2027, 400 millions d'euros supplémentaires seront investis dans de nouveaux bâtiments et des rénovations d'écoles, 100 millions d'euros provenant de l'État et 300 millions d'euros des municipalités.

Le manque de personnel enseignant reste un défi constant

Cependant, trouver du personnel enseignant reste un défi dans de nombreuses régions. Selon le Syndicat de l'éducation et de la science (GEW), le marché de l'emploi des enseignants en MV reste compétitif. Récemment, le président du GEW en MV, Nico Leschinski, a souligné le fait qu'il y a encore plus de 370 postes d'enseignants non pourvus. De plus, 65 postes de direction doivent être occupés.

La circulation dense pendant les heures de pointe scolaires pourrait aggraver le risque d'accidents pour les élèves de première année inexpérimentés. Par conséquent, il est crucial que les conducteurs fassent preuve d'une prudence accrue et respectent toutes les règles de circulation près des écoles.

De plus, les importants investissements dans de nouvelles structures scolaires, telles que l'Europa-School à Hagenow, visent à offrir un environnement d'apprentissage plus sûr et plus propice à ces jeunes élèves.

