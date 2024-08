Éclats Passionnés et Embrace Tempetueux de l'Amour - Début des activités après la pause estivale

Les soap operas allemands quotidiens "Roses Rouges" (depuis 2006) et "Tempête d'Amour" (depuis 2005) sont de retour, mettant fin à leur pause estivale de trois mois l'après-midi du lundi 19 août. Ils reviennent à leur durée originale, après que les plans initiaux de réduire le temps de diffusion en 2023 aient été abandonnés mi-juillet.

Au lieu des 25 minutes proposées par épisode, les téléspectateurs auront toujours droit à environ 50 minutes de drama, au grand plaisir de leur fidèle public. Le retour à la durée de diffusion originale a été annoncé par la directrice de programme Christine Strobl, qui a expliqué que l'efficacité de la production et les ajustements budgétaires ont assuré l'avenir des deux soap operas jusqu'en 2027.

Les fans peuvent également se réjouir de nouvelles héroïnes et couples romantiques, ainsi que d'invités tels que le talentueux Bruce Darnell (67 ans), qui fera une apparition à l'hôtel "Fürstenhof" ("SdL") plus tard cet automne.

Les nouveaux épisodes se poursuivront comme suit :

Que vient-il prochainement dans "Roses Rouges" ?

Jördis Kılıc (interprétée par Diana Staehly, 46 ans) et Dr. Klaas Jäger (Sebastian Deyle, 46 ans) peuvent enfin profiter de leur bonheur après toutes ces émotions.

Les choses ne se présentent pas bien pour Julius Böttcher (Jan Stapelfeldt, 41 ans) et Moran "Mo" Kılıc (Yunus Cumartpay, 45 ans), qui semblent se diriger vers une fin malheureuse : Mo ne peut pas réprimer ses émotions, tandis que Julius est méfiant quant à faire une erreur. Mais les soucis de Julius ne s'arrêtent pas là : Leyla Kılıc (Alinda Yamaci, 21 ans) est toujours en crise, et les choses ne font qu'empirer. En plus de cela, Julius et Amelie Faehrmann (Lara-Isabelle Rentinck, 38 ans) font face à la menace de licenciement. Cela leur donne une forte motivation pour travailler ensemble.

Johanna Jansen (Brigitte Antonius, 91 ans) boycotte la food truck de Carla Saravakos (Maria Fuchs, 49 ans). Leur querelle trouvera-t-elle une résolution lors d'une discussion à cœur ouvert ?

Que vient-il prochainement dans "Tempête d'Amour" ?

Le triangle amoureux chaotique et émotionnel en cours entre Ana Alves (Soluna-Delta Kokol, 26 ans), Dr. Vincent Ritter (Martin Walde, 37 ans) et Philipp Brandes (Robin Schick, né en 1994) se poursuit. Mais Ana parviendra-t-elle à choisir entre les deux ?

La visite du père de Theo Licht (Lukas Leibe, né en 1991) rouvre de vieilles blessures, tandis que les Sonnbichler, Hildegard (Antje Hagen, 86 ans) et Alfons (Sepp Schauer, 75 ans), voient leurs blessures guérir légèrement. Ils se retrouvent enfin et peuvent renouveler leurs vœux de mariage.

Renouveler ses vœux de mariage est actuellement un rêve aussi romantique que lointain pour Christoph Saalfeld (Dieter Bach, 60 ans) et Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer, 49 ans), car après un accident, il ne se souvient plus de leur amour.

"Roses Rouges" est diffusé du lundi au vendredi à 14h10 sur ARD, suivi de "Tempête d'Amour" à 15h10. Les deux séries sont également disponibles en streaming à tout moment dans la médiathèque.

