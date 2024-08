- Debut, déclaration d'intention et message d'accueil aux supporters: Reus démontre sa force

Marco Reus avait préparé sa célébration de victoire pour marquer son premier but en portant l'uniforme du LA Galaxy. Il a déclaré : "Ils m'ont appris ce signal dès mon arrivée ici, il a une signification importante pour les fans du Galaxy et les habitants de LA", après une entrée remarquée dans son nouveau club lors d'un match de MLS contre Atlanta United. Il a ouvert le score 1-0 grâce à Riqui Puig (76e min) 14 minutes après son entrée en jeu en tant que remplaçant, et a scellé la victoire 2-0 (84e) contre Atlanta. Après son but pour l'équipe vainqueur de la Ligue des champions, il a formé les lettres 'L' et 'A' avec ses mains.

"Je suis ravi que nous ayons remporté le match", a déclaré Reus. Avant son passe pour l'ouverture du score, le LA Galaxy avait raté un penalty et avait du mal contre United malgré leur domination. L'atmosphère dans le stade et sur le terrain a changé lorsque Reus, ainsi que deux de ses collègues, sont entrés en jeu à la 62e minute. "J'étais excité toute la journée et j'attendais ce match", a déclaré Reus. Malgré être à seulement 70-80% physiquement, il a promis de s'améliorer dans les semaines à venir.

Reus n'a obtenu son visa que jeudi et était donc éligible pour jouer. Il avait auparavant signé un contrat de deux ans et demi avec le LA Galaxy. Son passage chez Borussia Dortmund s'était terminé après une présence impressionnante de douze ans. Il entamait sa première aventure à l'étranger de sa carrière et s'adaptait rapidement à la vie à Los Angeles. "À l'exception de la circulation, tout est fantastique. Les locaux sont chaleureux et accueillants, et bien sûr, le climat : c'est un vrai plaisir quand tu te lèves le matin et que le soleil brille. Cela donne un début de journée complètement unique."

