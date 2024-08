- Début de Mbappé: le Real remporte la Supercoupe UEFA

Football star Kylian Mbappé a inscrit son premier but et remporté son premier titre avec le Real Madrid lors de son premier match. Les vainqueurs de la Ligue des champions ont remporté la Supercoupe de l'UEFA avec une victoire de 2-0 face aux champions de la Ligue Europa d'Atalanta Bergame à Varsovie. Fede Valverde (59e minute) et Mbappé (68e) ont été les grands artisans de la victoire de l'équipe de Carlo Ancelotti.

Le joueur allemand Antonio Rüdiger s'est également réjoui de la première victoire en titre de la saison. Le dernier Allemand à avoir remporté la Supercoupe de l'UEFA était le Bayern Munich en 2020.

Ancelotti a immédiatement aligné Mbappé dans le onze de départ du Real. Le Français de 25 ans, champion du monde en 2018, a évolué aux côtés du Brésilien Vinicius Junior et de l'ancien joueur de Dortmund Jude Bellingham. Cependant, Mbappé a eu du mal à trouver ses marques avec ses nouveaux coéquipiers en première période, de nombreux de ses efforts étant neutralisés par la défense d'Atalanta. Cela a changé en deuxième période.

Atalanta a eu les premières occasions du match. Dans la 25e minute, Eder Militao a envoyé le ballon sur sa propre barre transversale après un centre de Marten de Roon. Deux minutes plus tard, le tir d'Ederson a frôlé la cage de Courtois. Rodrygo a eu la première occasion notable du Real juste avant la mi-temps, mais son tir a heurté la barre.

Atalanta a continué à presser au début de la deuxième période. Courtois a réalisé un arrêt magnifique sur une tête de Mario Pasalic (47e). Le Real a alors pris le contrôle. Valverde, portant le maillot numéro 8 de Kroos, a marqué de près après une passe de Vinicius Junior. Mbappé a ensuite marqué son premier but pour le Real en marquant de près après une passe splendide de Bellingham. Mbappé a été remplacé sous les applaudissements du public à la 83e minute.

Mbappé a été présenté aux fans du Real il y a moins d'un mois. Il a rejoint le club en tant que joueur libre de Paris Saint-Germain et a signé un contrat jusqu'en 2029. Les fans du Real espèrent que le champion du monde 2018 apportera de nombreux autres titres à l'avenir. Mbappé a manqué la tournée américaine du Real en raison de ses vacances d'été après l'Euro en Allemagne.

Malgré ses difficultés initiales, Kylian Mbappé a déclaré qu'il ne regrettait pas d'avoir manqué la tournée américaine du Real, déclarant : "Je ne vais pas regretter de l'avoir manquée." La transformation en deuxième période a permis à Mbappé et à Valverde de remporter la Supercoupe de l'UEFA pour le Real Madrid.

