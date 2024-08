- Début de la saison des champignons - 179 appels pour une urgence de poisons

La saison des champignons approche - et avec elle, un risque : Le centre antipoison de Munich a déjà reçu 179 appels en raison de suspicions d'intoxication aux champignons, a averti la ministre de la Santé de Bavière, Judith Gerlach (CSU).

"En raison des conditions climatiques actuelles, il y a eu plus de champignons ces dernières semaines que les années précédentes", a déclaré la ministre. Elle a recommandé de faire preuve de prudence lors de la collecte personnelle. "Il y a environ 100 espèces de champignons nuisibles en Bavière, dont beaucoup sont classées comme mortellement vénéneuses", a déclaré la ministre. "Même les collectors expérimentés peuvent avoir du mal à distinguer les champignons comestibles des vénéneux. On ne doit pas non plus se fier aux applications d'identification de champignons."

Conservation adéquate

Ceux qui collectent des champignons pour la préparation à domicile doivent également veiller à une conservation adéquate. "Les champignons doivent être conservés frais et aérés pour éviter la détérioration ou le développement de substances toxiques. Ils ne doivent pas être stockés dans des sacs en plastique", a expliqué Gerlach.

En cas de nausées, de douleurs abdominales, de vomissements ou d'autres symptômes après avoir mangé des champignons, il convient de contacter immédiatement le centre antipoison de Munich - le point de contact régional - ou, en cas de situation grave, les services d'urgence.

"En aucun cas, il ne faut essayer de traiter les symptômes avec des médicaments ou des remèdes maison. Cela pourrait même aggraver l'intoxication."

Conseils des experts de la Société Mycologique

Les collectors de champignons peuvent chercher des conseils auprès d'experts via le site web de la Société Mycologique de Bavière. On y trouve une liste d'experts et de conseillers en champignons certifiés en Bavière. Ces bénévoles effectuent des contrôles de paniers de champignons et fournissent également des informations sur les espèces de champignons et les intoxications. Le site web de la Société allemande de mycologie (DGfM) fournit également une liste nationale d'experts qui peuvent aider.

