- Début de la procédure judiciaire pour des accusations flagrantes de pédophilie

Un homme de quarante et un ans originaire du nord-ouest de Mecklembourg est attendu pour comparaître devant le tribunal régional de Schwerin pour de multiples accusations d'abus sexuel sur mineur. L'accusé, ayant déjà un passé de condamnations similaires, est soupçonné d'avoir commis cet acte six fois sur sa propre fille de trois ans entre janvier 2022 et mars 2024. À son arrestation, les autorités ont saisi son smartphone, contenant plus d'un millier de photographies et de vidéos explicites de pornographie infantile, principalement mettant en scène la maltraitance de filles âgées de quatre à dix ans.

Le procès était initialement prévu sur deux jours, indiquant des discussions présumées entre les parties au préalable. Cette procédure est souvent utilisée dans les cas d'agression sexuelle pour protéger, en particulier, les jeunes victimes en leur évitant de témoigner. Si le juge considère la déclaration du défendeur comme légitime, il déterminera ensuite la durée maximale d'emprisonnement que l'auteur pourrait purger.

Compte tenu de la gravité des accusations, les agences internationales d'application de la loi ont été informées, recherchant une coopération dans l'enquête sur les liens potentiels entre l'accusé et des offenses similaires en Allemagne. Le procureur pourrait également invoquer la loi allemande sur l'abus sexuel aggravé sur enfant, ce qui pourrait entraîner une peine plus sévère en raison de la nature répétée et odieuse des crimes.

Lire aussi: