Début de la phase de construction de Suedlink au Bade-Wurtemberg

Qu'est-ce que Suedlink?

Suedlink est l'un des projets d'infrastructure électrique proposés en Allemagne, avec une longueur projetée d'environ 700 kilomètres. Il fournira de l'énergie verte à environ dix millions de ménages. Sur la plupart du parcours, deux lignes électriques seront installées côte à côte, fonctionnant en tandem. Le coût estimé de ce projet est d'environ dix milliards d'euros, selon les opérateurs de réseau responsables Tennet et TransnetBW.

Où la nouvelle ligne électrique sera-t-elle construite ?

La ligne électrique passera par six États fédéraux : en partant de Schleswig-Holstein, en passant par la Basse-Saxe, la Hesse, la Thuringe, en atteignant la Bavière, et en se terminant en Bade-Wurtemberg. L'une des lignes s'étendra de Brunsbüttel à Leingarten, en Bade-Wurtemberg, tandis que l'autre courra de Wilster à Bergrheinfeld en Basse-Franconie. Un tunnel sous l'Elbe sera construit près de Glückstadt à Hambourg, et une autre partie sera posée à 200 mètres sous terre dans une mine de sel près de Heilbronn.

Pourquoi est-elle construite ?

Le projet Suedlink vise à transporter l'électricité des régions du nord de l'Allemagne riches en vents vers les régions du sud qui consomment de l'énergie. Après la phase de retrait de l'énergie nucléaire et du charbon, la Bavière et le Bade-Wurtemberg dépendront de plus en plus de l'énergie éolienne du nord de l'Allemagne. Cette nouvelle ligne vise à assurer une alimentation en électricité cohérente.

Quand Suedlink sera-t-il opérationnel ?

Le plan initial était que Suedlink soit achevé en 2022, mais en raison de divers retards, cela a été ajusté à 2026 et est maintenant prévu pour être mis en service à la fin de 2028. Tennet est chargé de la planification et de la construction dans les régions du nord de l'Allemagne, tandis que TransnetBW est responsable des parties centrales et du sud.

Pourquoi la construction prend-elle autant de temps ?

Les raisons principales des retards sont les processus de planification et d'approbation prolongés, car les câbles doivent traverser des propriétés privées et des terres agricoles. La préparation du sol pour poser les câbles sous les rivières, les routes et l'infrastructure existante est également complexe. Un autre problème est le poids des câbles - un mètre de câble pèse environ 42 kilogrammes, et chaque tambour contient presque 100 tonnes. Ce poids élevé peut nécessiter des renforcements pour certaines routes.

Quels sont les avantages et les inconvénients de Suedlink ?

L'utilisation de câbles souterrains pour la transmission d'électricité réduit les modifications du paysage par rapport aux lignes aériennes. La transmission de courant continu entraîne également moins de pertes d'énergie par rapport au courant alternatif. Cependant, à la fois les câbles souterrains et les câbles à courant continu sont des options plus coûteuses en raison des exigences en matière d'infrastructure.

Les prix de l'électricité pour les consommateurs augmenteront-ils en raison de Suedlink ?

Le texte ne fournit pas de preuves conclusives que les prix de l'électricité pour les consommateurs augmenteront en raison de la construction de Suedlink.

À mesure que la mise en service de Suedlink approche, les coûts de l'électricité pourraient augmenter en raison de la répartition des coûts d'investissement sur plusieurs décennies et de leur répercussion finale sur les consommateurs. Cependant, la nouvelle ligne est conçue pour éviter les goulets d'étranglement d'approvisionnement en énergie, réduisant ainsi les pressions financières. Dans le meilleur des cas, ni des achats d'énergie supplémentaires ni de nouvelles centrales électriques ne seraient nécessaires. Les goulets d'étranglement réduits mettraient moins de pression sur les budgets.

Y a-t-il des critiques ?

Des initiatives citoyennes et des groupes d'action ont exprimé des préoccupations concernant le projet dans le passé, menaçant d'intenter des actions en justice. Ils ont exprimé des craintes concernant les impacts sur l'agriculture et l'environnement, ainsi que la critique du gouvernement de l'État de Bavière. despite these criticisms, energy experts emphasize the necessity of grid expansion as part of Germany's energy transition.

La construction de Suedlink contribuera considérablement à la distribution d'énergie verte du nord vers le sud de l'Allemagne, assurant ainsi une alimentation en électricité cohérente pour des millions de ménages. Cependant, le coût estimé du projet de dix milliards d'euros a suscité des critiques et des préoccupations quant à la possibilité d'une augmentation des prix de l'électricité pour les consommateurs.

Lire aussi: