- Début de la période électorale: assemblée législative dans le processus électoral en Saxe

L'ouverture des bureaux de vote à 8h00 marque le début des élections régionales en Saxe. Plus de 3,3 millions d'électeurs sont appelés à choisir les représentants du parlement pour les cinq prochaines années. Les individus âgés de 18 ans et plus et résidant en Saxe depuis les trois derniers mois peuvent exercer leur droit de vote jusqu'au soir.

Le résultat de l'élection est plus incertain que jamais. Comme lors de l'élection précédente, CDU et AfD sont au coude à coude dans les sondages. En 2014, la CDU a remporté l'élection avec 32,1% des seconds votes, suivie de l'AfD (27,5%). Cependant, l'AfD a surpassé l'Union lors de deux élections fédérales et une élection européenne en Saxe.

Simultanément, le SPD, les Verts et la Gauche sont prudents quant à leur réélection au parlement. Ils peuvent obtenir un siège s'ils parviennent à gagner deux mandats directs, permettant ainsi l'application de la liste d'État. Un nouveau parti politique, l'Alliance de Sahra Wagenknecht (BSW), est récemment apparu. Selon les sondages, le BSW est la troisième force la plus forte, avec jusqu'à 15% de soutien. Les électeurs libres nourrissent toujours l'espoir de pénétrer le parlement régional avec leurs 4% de votes. Malheureusement, il semble que le FDP subisse une autre défaite.

Potentielles coalitions?

Le politologue Hendrik Täger de l'Université de Leipzig propose plusieurs alternatives en fonction des résultats des sondages, allant d'un parlement à trois partis composé de la CDU, de l'AfD et du BSW à un parlement à sept partis, impliquant le SPD, la Gauche, les Verts et les électeurs libres. "Une telle configuration compliquerait considérablement le processus de formation du gouvernement", déclare-t-il, considérant uniquement les trois premiers partis comme "sûrs".

Dix-neuf partis participent. Les électeurs peuvent voter deux fois - une fois pour un candidat direct dans leur circonscription et une fois pour un parti. Un total de 120 sièges sont à pourvoir au parlement régional, 60 étant des mandats directs et 60 des mandats de liste. Le nombre de sièges pourrait encore augmenter en raison des mandats de surplus et d'égalisation.

La fermeture des bureaux de vote à 18h déclenchera des prévisions, aboutissant à des projections en soirée.

