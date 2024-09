- Début de la campagne de vaccination contre la polio à Gaza

Dans la bande de Gaza contestée, une initiative de vaccination de nombreux enfants contre le virus polio a été lancée. Cela a été confirmé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à Genève ainsi que par le ministère de la Santé de Gaza. Cette campagne de vaccination à grande échelle est mise en œuvre par les autorités sanitaires locales, UNICEF et UNRWA, selon un porte-parole de l'OMS.

Un représentant médical d'un hôpital de Deir al-Balah a informé l'agence de presse allemande que les premières vaccinations auront lieu dans divers établissements et écoles de la région centrale de la bande côtière, y compris plusieurs camps de réfugiés dans la région.

La campagne de vaccination devrait se poursuivre pendant une semaine

Au cours de cette campagne de vaccination, qui devrait durer environ une semaine et s'étendre à d'autres parties de la bande de Gaza, l'armée israélienne prévoit de maintenir des cessez-le-feu limités dans des lieux et des moments spécifiques.

Les centres médicaux, les cabinets de médecins et les équipes mobiles administreront environ 640 000 doses du vaccin contre le virus hautement contagieux, qui peut entraîner une paralysie typique de la polio, selon l'OMS. Normalement, deux doses du vaccin sont administrées à quatre semaines d'intervalle.

Après la première apparition de paralysie infantile dans le territoire palestinien contesté en 25 ans, la campagne de vaccination vise à prévenir une grave épidémie de la maladie.

Pauvreté et conditions d'hygiène précaires dans la bande de Gaza

Depuis le début du conflit de Gaza suite à l'attaque de Hamas sur la région frontalière israélienne le 7 octobre dernier, de nombreux bébés dans la zone côtière isolée sont restés non vaccinés. L'OMS a déclaré que les mauvaises conditions d'hygiène dans la bande de Gaza, où l'eau potable est rare, de nombreuses personnes vivent à proximité les unes des autres et où il y a également de nombreux personnes déplacées, peuvent faciliter la rapide propagation de la maladie.

Lors d'une conférence de presse de l'autorité de santé contrôlée par Hamas dans la bande de Gaza samedi, certains enfants ont reçu leur première vaccination avant le début officiel de la campagne. L'OMS a qualifié cela d'inauguration.

Par le passé, l'armée israélienne a déclaré à plusieurs reprises des pauses de plusieurs heures dans ses activités dans certaines parties de la bande de Gaza, principalement pour faciliter d'autres livraisons d'aide. Il n'était pas clair au départ si la découverte des restes de six otages par l'armée israélienne influencerait les cessez-le-feu annoncés.

Benjamin Netanyahu : pas de trêve, seulement des pauses

Le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré que les interruptions de combat prévues ne constituaient pas une trêve traditionnelle. Une telle trêve a eu lieu en novembre dernier dans le cadre d'un accord entre le gouvernement israélien et Hamas. During this one-week truce, around 100 hostages were released in exchange for 240 Palestinian prisoners.

Only secure zones for vaccinations and a humanitarian corridor, through which people can traverse on their way to vaccinations without danger, will be established, Netanyahu's office said.

La polio, également connue sous le nom de paralysie infantile, est un virus qui était autrefois très répandu. Le contact avec lui se produisait généralement dans l'enfance, et les jeunes enfants étaient particulièrement vulnérables à la paralysie. Le virus hautement contagieux est généralement

Lire aussi: