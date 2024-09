- Début de Gosens à Florence: "Succès initial"

Ancien coéquipier de l'Union Robin Gosens a célébré son premier but pour Fiorentina avec ses coéquipiers, exprimant une joie sans réserve. Sur Instagram, sa réponse était simple et concise. "Première fois", a écrit le joueur de 30 ans sous deux publications montrant ses festivités après le but. Il a également partagé le compte de son club et un cœur violet, reflétant parfaitement l'esprit de Fiorentina.

Le représentant de l'équipe nationale allemande a commencé à jouer pour l'équipe de Serie A seulement deux jours après son départ surprise de Köpenick, entrant en jeu lors de leur match contre AC Monza. Avec un coup de tête sur corner dans la 6e minute de temps additionnel, il a permis à son équipe de faire match nul (2-2).

Ce furent des jours palpitants pour l'ailier. Gosens est arrivé en Italie un vendredi, juste avant la fermeture de la période des transferts, après avoir passé seulement un an à Berlin. Avant cela, il avait porté le maillot entre 2017 et 2023. Jusqu'à midi, tous les indices laissaient penser qu'il resterait dans la capitale allemande.

La performance impressionnante de Gosens en Italie n'est pas passée inaperçue en Allemagne, de nombreux commentateurs sportifs ayant remarqué sa contribution à Fiorentina. Malgré son allégeance à l'équipe italienne, Gosens occupe toujours une place particulière dans le cœur de l'équipe nationale allemande et devrait être présent dans leurs prochains matchs.

