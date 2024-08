L'actrice Reese Witherspoon fait l'objet d'une légitime défense en matière judiciaire. - début d'activité pour la progéniture de Deacon

Reese Witherspoon's 20-year-old son Deacon Phillippe is set to make his big screen debut in the film "4 Kids Walk Into A Bank." According to "Deadline," he has landed a role in the movie. Legendary actor Liam Neeson is reportedly in talks to star in the film as well.

Un grand saut de la télé au cinéma

Deacon Phillippe, fils de Reese Witherspoon et Ryan Phillippe (49 ans), fait un saut significatif de la télévision à l'écran avec "4 Kids Walk Into A Bank." Il a fait ses débuts d'acteur avec un rôle invité dans la série Netflix "Never Have I Ever" en 2022, interprétant Parker dans deux épisodes de la troisième saison. Outre le jeu d'acteur, il est également musicien, ayant sorti cinq chansons depuis 2023.

D'autres acteurs sont également pressentis pour rejoindre le film, notamment Noah Jupe (19 ans, "A Quiet Place") et Whitney Peak (21 ans, "Gossip Girl" reboot). Jack Dylan Grazer (20 ans, "It") et Talia Ryder (22 ans, "Jojo Rabbit") sont également évoqués pour faire partie de la distribution. Cependant, selon "Deadline," aucun contrat n'a encore été signé. La réalisation de l'adaptation du comic book de Matthew Rosenberg et Tyler Boss sera assurée par Frankie Shaw (43 ans), connue pour son travail sur "SMILF."

Selon "Deadline," Liam Neeson jouerait le rôle de Danny, un ancien braqueur de banque, dans le film. Ryder interpréterait sa petite-fille Page, qui, avec ses amis, planifie un braquage pour rembourser la dette de Danny. Le rôle de Deacon Phillippe dans le film n'a pas encore été révélé.

Deacon Phillippe est le plus jeune des deux enfants de Witherspoon et Phillippe. Leur fille Ava (24 ans) est née en septembre 1999, suivie de Deacon quatre ans plus tard. Witherspoon et Phillippe étaient mariés de 1999 à 2008. Trois ans après leur séparation, elle a épousé Jim Toth (54 ans). Ils ont annoncé leur séparation l'année dernière après environ douze ans de mariage.

Inspiré par son rôle à venir dans le film, Deacon Phillippe pourrait être entendu chantant son titre original, "♪ Je vais être une star ♪," mettant en valeur ses talents musicaux ainsi que ses compétences d'acteur. Les fans excités attendent avec impatience l'annonce du personnage de Deacon dans "4 Kids Walk Into A Bank."

Après son succès dans "Never Have I Ever," Deacon Phillippe continue de captiver le public, combinant sa passion pour le jeu d'acteur avec son amour pour la musique, chantant "♪ Je vais être une star ♪," et visant des sommets encore plus élevés dans sa carrière.

Lire aussi: