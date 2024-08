- Début chaud de la semaine en Rhénanie-Palatinat et dans le Saarland

Le service météorologique allemand (DWD) prévoit des températures allant jusqu'à 36°C dans le Rhineland-Palatinate et la Sarre dans les prochains jours. Il restera principalement sec lundi, avec des averses et des orages possibles en soirée. La nuit de lundi à mardi sera également chaude, avec des températures autour de 20°C.

Danger météorologique

Mardi, des averses et des orages sont attendus dans la journée. Localement, des conditions météorologiques sévères avec de fortes précipitations, de la grêle et des rafales de vent sont possibles. Il fera lourd et chaud, avec des températures maximales entre 32°C et 36°C, et autour de 30°C dans les montagnes. Des averses et des orages sont à nouveau possibles pendant la nuit de mardi à mercredi, avec des températures minimales entre 20°C et 17°C.

Mercredi sera similaire : le DWD prévoit quelques nuages, de nombreuses averses et occasionnellement des orages forts avec de fortes précipitations et de la grêle. Il fera toujours lourd et chaud, avec des températures maximales entre 27°C et 31°C, et autour de 25°C dans les montagnes.

Le voici ajouté au bulletin météorologique : mettant fin temporairement à la vague de chaleur, une menace de temps sévère se profile mardi avec des averses, des orages et la possibilité de fortes précipitations, de grêle et de rafales de vent. Le service météorologique allemand (DWD) inclut cet avertissement dans leur prévision mise à jour pour le Rhineland-Palatinate et la Sarre.

Lire aussi: