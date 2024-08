- Débris de plusieurs mètres de haut dans la ville suisse de Brienz après une tempête.

Dans une partie du village suisse de Brienz, dans la région touristique de Brienzersee, des tas de débris de plus d'un mètre de haut jonchent les rues suite à une violente tempête. Les fortes pluies de lundi soir ont entraîné du bois et des débris dans le Mühlebach, bloquant son écoulement. Le ruisseau a débordé, charriant des rochers et des troncs d'arbres à travers le village. Dans le quartier d'Aenderdorf, des maisons ont été ensevelies par des glissements de terrain, les fenêtres et les portes endommagées, et les étages inférieurs inondés. Certains véhicules ont été emportés par le flux de débris.

Les environ 500 habitants de ce village pittoresque sur le Brienzersee sont sous le choc. Miraculeusement, il n'y a eu aucun décès. Les autorités avaient évacué environ 70 résidents avant la tempête. "C'est inimaginable ce qui aurait pu se produire si nous n'avions pas eu les mesures de protection contre les inondations que nous avons construites ces dernières années", a déclaré Peter Zumbrunn, président du conseil municipal.

Bassin de rétention des débris insuffisant

Il y a quelques années, un bassin de rétention des débris de la montagne avait été construit au-dessus du village. Cependant, il s'est rempli rapidement. Selon Meteoswiss, le service météorologique, la région a reçu un tiers des précipitations moyennes du mois d'août en une heure, avec des estimations radar locales allant jusqu'à 80 millimètres. Cela a entraîné l'écoulement de débris et de boue dans les rues, bloquant la route principale et les voies ferrées. Des bus de remplacement ont été mis en service.

Après plusieurs jours de forte chaleur, avec des températures atteignant 35°C ou plus, plus de 70 000 coups de foudre ont touché la Suisse lundi soir, causant des inondations, des glissements de terrain et des coulées de boue. Plusieurs orages se sont développés autour du Brienzersee, causant des pluies torrentielles et se déplaçant lentement.

Des problèmes également à Grindelwald et au Vierwaldstättersee

D'autres parties de l'Oberland bernois et du canton de Berne ont également connu des tempêtes et de la grêle. Dans la vallée de Grindelwald, des glissements de terrain ont bloqué les routes et la ligne de chemin de fer, rendant la station touristique de Grindelwald accessible uniquement par des détours.

La Compagnie d'assurance bâtiment bernoise (GVB) a estimé les dommages dans l'Oberland bernois à 25 à 30 millions de francs suisses (jusqu'à environ 31 millions d'euros). Ils ont reçu environ 200 rapports de dommages en quelques heures.

La région touristique de Brienzersee, où se trouve le village de Brienz, a subi des dommages importants

