- Débat sur les stratégies financières de la marque principale: Volkswagen organise une réunion d'équipe

Le mercredi à 9h30, les employés de VW sont convoqués à une réunion d'équipe suite à la divulgation de mesures de réduction des coûts. Par ailleurs, une conférence de presse est prévue en milieu de journée, avec la participation de Daniela Cavallo, présidente du Conseil général et du Conseil d'entreprise de Volkswagen AG, et de Thorsten Groeger, chef régional d'IG Metall en Basse-Saxe et en Saxe-Anhalt.

VW a annoncé lundi que des coupes importantes étaient nécessaires pour son activité principale. Ils ont déclaré : "La fermeture de sites de production de véhicules et de composants pourrait être envisagée dans l'actuelle situation sans mesures rapides." Le plan initial de réduction de l'effectif par le biais de départs anticipés et d'indemnités de licenciement n'était plus suffisant pour atteindre leurs objectifs financiers. Le syndicat et le conseil d'entreprise ont immédiatement promis de résister fermement.

À la suite de l'annonce de VW concernant les réductions de coûts nécessaires, le syndicat et le conseil d'entreprise de Basse-Saxe, dirigés par Thorsten Groeger, ont exprimé leur détermination à s'opposer à ces changements. Malgré la possibilité de fermetures de sites de production de véhicules et de composants, les discussions sur ces décisions se poursuivront lors des prochaines réunions.

