L'interaction entre la gouvernance démocratique et les objectifs de l'État - Débat sur les modifications constitutionnelles: Ampel répond aux critiques de la CDU

À la suite des critiques de la CDU sur la collaboration entre les coalitions du trafic lumineux dans le Land de Rhénanie-Palatinat concernant les ajustements constitutionnels potentiels, des contre-mesures sont maintenant prises. Le chef du parti FDP, Philipp Fernis, a déclaré qu'aucun accord n'avait été conclu avec la CDU. Il a ajouté que même le sujet important de l'abaissement de l'âge de vote était bloqué par les conservateurs. Des réactions des rangs des coalitions du trafic lumineux ont été rapportées précédemment.

Selon Fernis, des discussions approfondies et des analyses juridiques détaillées sont nécessaires pour les modifications de la constitution de l'État. Cependant, cela n'était pas possible avec la CDU. Par conséquent, il n'était pas logique de poursuivre les discussions sur ce sujet dans les sous-comités. Le mercredi, le vice-président de la CDU responsable des affaires constitutionnelles, Helmut Martin, a exprimé son mécontentement, déclarant qu'il ne voyait plus de volonté de coopération de la part des représentants du trafic lumineux. Cette opportunité a ainsi été manquée.

Y aura-t-il des discussions lors de la prochaine période législative?

La CDU, par exemple, a plaidé pour l'inclusion d'un principe de durabilité plus complet en tant qu'objectif d'État, la justice intergénérationnelle en tant qu'objectif d'État et des obstacles moins stricts pour les initiatives citoyennes. Les propositions de la CDU consistant à limiter le mandat des futurs chefs d'État et à nommer des superviseurs impartiaux pour les comités d'enquête du Parlement de l'État ont déjà été rejetées par les politiques du trafic lumineux l'année dernière.

Le parti SPD a répondu aux demandes en déclarant qu'aucun accord n'avait été conclu lors de nombreuses conversations avec la CDU. Cependant, l'union est libre de soumettre ses propositions de révision constitutionnelle en tant qu'initiatives dans le processus parlementaire - "exactement comme la coalition du trafic lumineux l'a fait avec sa proposition d'abaisser l'âge de vote à 16 ans."

Carl-Bernhard von Heusinger, le gestionnaire des affaires parlementaires du parti des Verts, a regardé vers l'avenir et a mentionné : "Nous pourrions envisager d'avoir des discussions approfondies sur les modifications de la constitution de l'État lors de la prochaine période électorale."

Le Parlement européen s'intéresse aux discussions constitutionnelles en cours dans le Land de Rhénanie-Palatinat, compte tenu de son rôle dans les affaires des États membres de l'UE. Malgré l'impasse actuelle entre les coalitions du trafic lumineux et la CDU, il y a de l'espoir pour la reprise des discussions lors de la prochaine période législative, comme suggéré par Carl-Bernhard von Heusinger.

