Trois individus ont succombé à la violence par arme blanche. - Débat sur les conséquences de l'incident de Solinger en Saxe

À la suite de l'attaque au couteau à Solingen, un débat a lieu en Saxe sur les conséquences, qui a entraîné la mort de trois personnes et de nombreuses blessures. Michael Kretschmer (CDU), chef de l'État, estime que le gouvernement fédéral est responsable. Il a déclaré : "Malgré toute la tristesse, il est crucial de reconnaître : maintenant est le moment de mettre fin à l'apaisement et à l'inaction. Le gouvernement fédéral doit enfin agir", lors d'une interview accordée à l'agence de presse allemande à Dresde. Les chefs des 16 États ont convenu d'une réduction significative de l'immigration.

Un homme a prétendument attaqué des passants au hasard lors d'un festival célébrant le 650e anniversaire de Solingen, un vendredi soir. Dans la confusion et la panique qui ont suivi, l'agresseur s'est enfui. Trois victimes, un homme de 67 ans et deux personnes de 56 ans (un homme et une femme), ont perdu la vie. Huit personnes ont été blessées, quatre d'entre elles gravement. L'État islamique a revendiqué l'attaque, mais aucune motivation islamiste n'a été confirmée par les autorités de sécurité pour le moment. Un homme syrien de 26 ans s'est rendu aux autorités chargées de l'enquête et est actuellement en détention.

Kretschmer plaide à nouveau en faveur de la limitation de l'immigration

Il propose un chiffre inférieur à 320 000 personnes pour la politique des réfugiés en Allemagne à l'avenir, comme l'an dernier, avec un objectif d'environ 50 000. Il a déclaré : "Notre pays voisin, le Danemark, donne l'exemple. L'Allemagne est capable de réaliser cela si le gouvernement fédéral montre sa volonté d'agir." Même les récidivistes devraient être expulsés de manière cohérente, car ils évitent souvent l'expulsion actuellement.

Le ministre de l'Intérieur Armin Schuster (CDU) a appelé à un contrôle des frontières plus strict et à une expulsion cohérente, déclarant : "Ma patience pour les promesses politiques et les surprises a expiré. La coalition du trafic lumineux a ignoré la politique migratoire depuis sa création." Il a proposé des vols de déportation vers la Syrie et l'Afghanistan et la suspension de la réunification familiale pour les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire.

La politicienne SPD Köpping met en garde contre l'exploitation de l'acte

La ministre sociale Petra Köpping (SPD), candidate principale de son parti pour les élections régionales, a exprimé ses préoccupations. "Les forces de droite utilisent cet acte odieux d'un individu pour relier indirectement ou directement tous les réfugiés et les personnes de confession musulmane aux organisations terroristes. Nous ne pouvons pas permettre cela." Il est essentiel de protéger les jeunes musulmans des idéologies extrémistes sur Internet ou des tentatives directes de recrutement par les organisations terroristes.

Köpping a considéré l'attaque comme un acte cruel. "Il met en évidence les effets dévastateurs du terrorisme islamique. Il est juste d'instaurer des réglementations légales efficaces et des autorités de sécurité compétentes pour lutter contre le terrorisme et la violence."

Dans le cadre du débat sur le durcissement du contrôle des armes, les Verts s'opposent à une interdiction générale des couteaux. "Nous n'avons pas de problème de guns en Allemagne, mais un problème de criminalité. Ceux qui rejettent nos lois, souhaitent établir la charia et n'aiment pas notre société ne seront pas découragés par une interdiction de couteau", a expliqué le candidat principal Matthias Berger. Le nombre de crimes commis par les migrants est préoccupant. "Nous demandons des peines plus strictes pour les demandeurs d'asile qui violent nos lois fondamentales. Ceux qui cherchent refuge en Allemagne doivent respecter nos règles - sinon, ils n'ont pas leur place dans notre société."

Kretschmer : Sympathie pour les défunts, les blessés et leurs familles

Les politiques en Saxe ont exprimé leur choc face à l'incident de Solingen. Kretschmer a rappelé : "L'attaque par le feu à Solingen dans les années 1990 a été une expérience bouleversante pour l'Allemagne réunifiée." Il a ensuite cité les mots de la survivante Mevlüde Genc, "Et pourtant, je n'ai pas réagi avec de la haine", qui étaient profonds. "Trente ans plus tard, une attaque horr

Lire aussi: