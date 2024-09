- Débat sur la position du marché de Noël de Potsdam: controverse sur le lieu

Selon un sondage, une majorité de résidents de Potsdam pensent que le plus grand marché de Noël de la ville devrait être déplacé vers un nouveau lieu. Un sondage en ligne mené du 10 juin au 7 juillet, auprès d'environ 7 000 citoyens principalement de Potsdam, ainsi que de 215 marchands, a montré un mécontentement envers le marché de Noël "Lumières Bleues" proposé par le gouvernement de l'État.

Depuis plusieurs années, les Lumières se sont principalement installées sur la rue de Brandebourg. Cependant, plus de 70% des citoyens préfèrent la place du Bassin comme emplacement pour un marché de Noël central. D'un autre côté, la plupart des marchands préfèrent la rue de Brandebourg - la zone piétonne. De plus, la plupart des marchands souhaitent que l'espace devant leurs stands reste libre.

Plus de la moitié réclament des améliorations

Environ un million de personnes visitent le marché de Noël du centre-ville chaque année, selon les registres de la ville, ainsi que d'autres marchés. Le sondage a été mené en partenariat entre le département de développement économique de la ville et l'école de design thinking de l'HPI.

"Plus de 50% des répondants étaient mécontents du marché de Noël central des deux dernières années et souhaitaient des améliorations", a rapporté le gouvernement de l'État. Cela comprenait un éloignement de l'éclairage bleu, une amélioration de l'ambiance festive, plus de produits de qualité et locaux, et plus d'offres non commerciales.

La plupart des critiques sont dues à l'emplacement

De nombreux plaintes, telles que les contraintes d'espace, les vitrines de magasins obstruées ou l'absence de sièges et d'endroits pour se reposer, peuvent être attribuées à l'emplacement du marché de Noël et à la nature de la rue de Brandebourg en tant que rue commerçante centrale de Potsdam, comme il a été annoncé.

Pour les futurs emplacements potentiels du marché de Noël, trois options ont été présentées dans le sondage : la place du Bassin en tant que marché de Noël compact et central, la rue de Brandebourg avec des stands déplacés vers les intersections et les rues latérales, et un marché décentralisé à Lustgarten, Alter Markt et Neuer Markt.

Aller de l'avant

Dans environ deux semaines, l'administration soumettra une proposition pour une résolution fondamentale sur le relogement du marché de Noël au conseil municipal, comme annoncé. L'emplacement

