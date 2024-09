Débat controversé sur les détonations de bipeurs avant le Conseil de sécurité des Nations Unies

Après les explosions violentes de téléavertisseurs au Liban, le ministre des Affaires étrangères d'Israël est confronté par son homologue libanais devant le Conseil de sécurité de l'ONU, sous-entendant qu'Israël devient un État voyou. L'ambassadeur d'Israël auprès de l'ONU ne nie pas la possibilité d'attaques futures contre le Hezbollah et exhorte le gouvernement de Beyrouth à agir contre le terrorisme lui-même.

Israël n'a pas exclu d'autres attaques contre la milice du Hezbollah avant le Conseil de sécurité de l'ONU. "Nous ne pouvons pas permettre au Hezbollah de continuer à attiser la violence. Ces actions vont à l'encontre du droit international, et Israël se protégera", a déclaré l'ambassadeur d'Israël auprès de l'ONU, Danny Danon, devant le plus puissant organe de l'ONU dans le monde à New York. Il a souligné que le Hezbollah avait lancé plus de 8 000 roquettes contre Israël depuis l'attaque terroriste islamique du Hamas il y a un an, entraînant de nombreux morts et déplacements.

Danon a accusé le ministre des Affaires étrangères du Liban, Abdullah Bou Habib, de ne pas avoir mentionné le Hezbollah dans son discours devant le Conseil de sécurité. "Vous avez permis à une organisation terroriste de s'installer dans votre pays, entraînant la chute de votre propre peuple. Au lieu de pointer du doigt vos paisibles voisins, il est maintenant temps de lutter contre le Hezbollah", a déclaré le diplomate.

Danon a insisté sur le fait que le Liban et son gouvernement n'étaient pas le problème dans ce conflit. Ensemble, ils peuvent trouver une solution. Le véritable problème, c'est le Hezbollah. Depuis la guerre de Gaza, il y a eu presque tous les jours un échange de tirs entre Israël et la milice islamique radicale Hezbollah. Cette canonnade mutuelle constante s'est transformée en une guerre de basse intensité. Le Hezbollah, financé et entraîné par l'Iran, est considéré comme une force politique puissante au Liban qui est au bord du gouffre. En prétendant représenter la solidarité avec le Hamas islamique à Gaza, le Hezbollah est responsable d'une quantité significative de violence dans la région.

Le ministre des Affaires étrangères du Liban : Israël est un État voyou

Plus tôt, le ministre des Affaires étrangères du Liban, Bou Habib, avait mis en garde le Conseil de sécurité de l'ONU contre le risque d'une guerre majeure. "Soit ce Conseil force Israël à mettre fin à son agression", a déclaré Bou Habib à New York, "soit nous serons les témoins silencieux de l'explosion imminente à l'horizon aujourd'hui". Avant qu'il ne soit trop tard, "vous devez comprendre que cette explosion ne laissera pas le Moyen-Orient indemne et nous replongera dans l'obscurité".

Bou Habib a accusé Israël d'avoir orchestré l'attaque à l'aide de téléavertisseurs et de dispositifs de communication dans son pays. Le ministre a présenté une photo devant le Conseil qui semblait montrer une main ensanglantée avec des doigts arrachés. Il a affirmé que des milliers de téléavertisseurs avaient été déclenchés. Au moins 37 personnes sont mortes dans les explosions des dispositifs manipulés mardi et mercredi, selon les autorités libanaises. Environ 3 000 autres ont été blessés, y compris non seulement des membres du Hezbollah, mais aussi des civils, y compris des enfants.

Le Haut Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme : des crimes de guerre possibles ?

Israël n'a toujours pas reconnu sa responsabilité dans les attaques. Il est clair qu'Israël méprise le droit international et le droit humanitaire, a poursuivi Bou Habib. "Si Israël commet de tels actes, nous n'assistons qu'à des expressions de regret modérées qui encouragent Israël à ignorer les résolutions internationales. Aucune résolution internationale n'a été appliquée contre Israël depuis 1948", a affirmé Bou Habib. Israël est considéré comme un État voyou.

Le Haut Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a comparé l'utilisation présumée par Israël de centaines de téléavertisseurs et de dispositifs sans fil au Liban à un potentiel crime de guerre. "Si l'attaquant ne peut pas déterminer la compatibilité de l'attaque avec les principes contraignants du droit international, en particulier ses effets sur la population civile, l'attaque ne doit pas être entreprise", a déclaré Türk au Conseil de sécurité de l'ONU. "Le droit international humanitaire interdit l'utilisation d'engins piégés sous la forme d'objets portables qui semblent inoffensifs et qui sont spécifiquement conçus pour contenir du matériel explosif. Terroriser la population civile est un crime de guerre", a noté Türk.

