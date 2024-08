Déarmement par bombe à Cologne pendant la Première Guerre mondiale: environ 2000 habitants touchés

Selon les rapports de la ville, un engin explosif non répertorié s'est avéré être une bombe américaine de 500 livres, découverte lors d'investigations radar souterraines à proximité d'un cimetière. Une zone de protection d'un rayon de 400 mètres a été établie autour de l'emplacement. Il s'agit du quatrième cas de ce genre à Cologne depuis mi-août, perturbant la vie de nombreux résidents et nécessitant l'évacuation de certaines installations médicales et maisons de retraite.

Le grand nombre de découvertes de bombes a suscité de vives préoccupations chez la population de la ville, de nombreux résidents vivant dans l'incertitude permanente. L'évacuation des installations médicales et des maisons de retraite a également affecté la santé et la population âgée de la région.

