De Taylor Swift à Barbenheimer, les tendances culturelles qui ont marqué 2023

Une grande partie du monde a réagi à ce retour à la normale par une vague de dépenses de revanche qui a soutenu les secteurs créatifs en difficulté (bien que le ralentissement qui s'ensuivra soit déjà en cours). Ce fut en grande partie une bonne nouvelle pour les mondes de l'art, de la mode et de la culture qui, au cours d'une année marquée par la guerre et les bouleversements technologiques, ont réagi de manière créative en reflétant et en repoussant les défis les plus pressants de la société.

Voici quelques-unes des forces qui, pour le meilleur ou pour le pire, ont marqué l'esprit du temps au cours des douze derniers mois :

Qui dirige le monde ? Les filles

Deux des plus grands moteurs de l'économie culturelle ont été les tournées de deux des femmes les plus titrées du monde de la musique : Beyoncé et Taylor Swift.

La tournée "The Eras Tour" de cette dernière, qui a littéralement fait trembler la terre, est devenue la première tournée à rapporter plus d'un milliard de dollars. La demande de billets était telle que les organisateurs de la tournée de Singapour, par exemple, ont enregistré plus de 22 millions d' inscriptions à la prévente, tandis que plus d'un million de personnes attendaient dans une file d'attente en ligne.

Cette frénésie mondiale a propulsé la chanteuse de 34 ans au rang de méga-célébrité, a suscité une audition du Congrès américain sur le manque de concurrence dans le secteur de la billetterie après que Ticketmaster a été incapable de traiter les commandes et a même modifié l'industrie du voyage, les hôtels ayant connu une forte demande et les compagnies aériennes ayant ajouté des sièges supplémentaires autour des dates de concert.

La tournée "Renaissance" de Beyoncé a quant à elle ajouté plus de 4,5 milliards de dollars à l'économie américaine, selon une analyse des dépenses des spectateurs de concerts réalisée par le cabinet d'études QuestionPro. Un économiste de la banque danoise Danske a accusé la star de contribuer aux problèmes d'inflation en Suède, après que sa décision de donner le coup d'envoi de la tournée extravagante de 56 concerts à Stockholm a entraîné une hausse des prix des hôtels et des restaurants dans la ville.

Barbenheimer" a fait exploser le box-office

Comme Bey et Tay, "Barbie" de Greta Gerwig a libéré le pouvoir d'achat des femmes, qui représentent environ deux tiers du public du film. La sortie simultanée du film "Oppenheimer" d'Universal Pictures a donné lieu à une grande rivalité entre les studios (ou à une campagne de publicité mutuellement bénéfique) et à un réveil des cinéphiles américains.

Le contraste saisissant entre une vision féministe et insolente du monde rose de Barbie et l'histoire poignante du père de la bombe atomique a inspiré certains des meilleurs mèmes, blagues et parodies de l'année, ainsi que le défi "Barbenheimer", qui a vu les cinéphiles tenter de regarder les deux films l'un après l'autre au cours d'une seule et même journée. Le phénomène a fait des deux films des sensations virales et a créé un buzz qui s'est traduit par plus de 2,3 milliards de dollars de recettes au box-office mondial, "Barbie" devenant le film le plus rentable des 100 ans d'histoire de Warner Bros.

Les plus grands conglomérats de la mode se sont agrandis

Les conglomérats contrôlent des pans entiers de l'industrie de la mode et ont continué à renforcer leur emprise sur le marché du luxe, qui pèse 1,6 billion de dollars cette année. Selon les données de mars 2023 du Savigny Luxury Index, un indice général de mesure du marché publié par le groupe de gestion de patrimoine Savigny Partners, LVMH, Kering et Richemont détiennent ensemble 62 % du marché de la mode de luxe.

Cet été, Tapestry, la société mère de Coach et Kate Spade, a fusionné avec Capri, propriétaire de Versace et Michael Kors, dans le cadre d'une transaction de 8,5 milliards de dollars. De son côté, LVMH, qui possède notamment Louis Vuitton, Givenchy, Christian Dior et Fendi, est devenue en avril la première entreprise européenne à dépasser les 500 milliards de dollars de valeur boursière.

À l'autre bout du marché, les réalités de la gestion des marques de mode haut de gamme indépendantes sont de plus en plus sombres, les créateurs autofinancés étant confrontés à une concurrence féroce et les jeunes talents reconnus par l'industrie se trouvant dans l'incapacité de soutenir leurs marques.

Vol d'œuvres d'art et restitution

Les musées et les collectionneurs étant soumis à une pression constante pour restituer des objets dont l'origine est douteuse, les restitutions d'œuvres d'art très médiatisées se sont poursuivies à un rythme soutenu cette année. Le Rubin Museum of Art et le Metropolitan Museum of Art de New York ont restitué des objets provenant d'un monastère népalais du XIe siècle (photo ci-dessus) ainsi que de sites archéologiques d' Asie du Sud-Est ; la National Gallery of Australia et la famille de feu le milliardaire américain George Lindemann, spécialisé dans les pipelines, ont promis de renvoyer des objets pillés au Cambodge ; et les États-Unis ont annoncé qu'ils allaient restituer 77 objets au Yémen, pour ne citer que quelques exemples.

Le British Museum, qui a fait l'objet de pressions accrues pour restituer des objets contestés de son importante collection, est l'un des rares à avoir résisté. Parmi eux, les marbres du Parthénon, qui sont depuis des décennies au centre d'une querelle diplomatique entre le Royaume-Uni et la Grèce. Cette année, la querelle s'est intensifiée, le premier ministre britannique Rishi Sunak refusant de rencontrer son homologue grec (et le roi Charles fronçant les sourcils en portant quelques jours plus tard une cravate ornée du drapeau grec ).

Le musée a lui-même été victime d'un vol, après avoir découvert en août qu'environ 2 000 pièces de sa collection avaient disparu (et, dans certains cas, avaient été mises en vente sur eBay). Des efforts de récupération sont actuellement en cours, et le musée lance un appel au public pour qu'il lui restitue ses trésors.

L'argent parle, le "luxe discret" chuchote

Alors que de nombreuses régions du monde sont confrontées à une crise du coût de la vie causée par une inflation croissante et une flambée des prix de l'énergie et des denrées alimentaires, il n'est peut-être pas surprenant que 2023 ait été l'année du "luxe discret". L'idée que la richesse doit se chuchoter, et non se crier, s'est traduite par un nouveau type de simplicité épurée - sur les podiums et au-delà - qui communique le statut sans avoir besoin de logos criards ou d'un style inimitable.

La série "Succession" de HBO, dont la quatrième et dernière saison s'est achevée en mai, a contribué à mettre en avant la tendance à la "richesse furtive", les protagonistes ultra-riches de la série optant souvent pour des basiques élévés (les vêtements de travail de Shiv Roy et les casquettes de baseball de Kendall Roy ont fait partie des nombreux points de discussion de la série en matière d'art vestimentaire). Il en va de même pour la garde-robe de Gwyneth Paltrow, très médiatisée mais discrète, qui a sans doute fait les gros titres plus que l'accident de ski dont il était question lors du procès.

Bientôt, Prada présentait sa nouvelle collection de vêtements pour hommes comme "une reconsidération des choses simples" et la créatrice culte Phoebe Philo lançait samarque éponyme tant attendue avec une première collection définie par une élégance discrète. Ailleurs, la tendance - à ne pas confondre avec le minimalisme - s'étendait aux montres, aux accessoires et même aux hôtels (voir le nouvel "anti-hôtel" du joaillier Chopard au cœur de Paris).

Les grèves ont paralysé Hollywood - et le tapis rouge

Pendant près de quatre mois cette année, Hollywood s'est mis en grève, les acteurs réclamant une augmentation de leur salaire et de leurs droits résiduels, qui ont diminué à l'ère des services de diffusion en continu qui évitent les redevances conventionnelles et révèlent rarement le nombre de fois que le contenu est regardé. Le Bureau américain des statistiques du travail a indiqué que les acteurs gagnaient en moyenne 27,73 dollars de l'heure l'année dernière et a souligné que nombre d'entre eux n'étaient pas payés tout au long de l'année. Les scénaristes se sont également mis en grève, interrompant les productions cinématographiques et télévisuelles.

Les cérémonies de remise de prix ont été réduites ou reportées, ce qui a donné lieu à des tapis rouges inhabituellement discrets. Si cette situation a été une mauvaise nouvelle pour les maquilleurs et les stylistes des célébrités, qui ont perdu une source importante de revenus, elle a également donné aux influenceurs et aux mannequins l'occasion d'occuper le devant de la scène laissée vacante par les stars du cinéma.

En novembre, le syndicat d'acteurs SAG-AFTRA est finalement parvenu à un accord avec les grands studios. L'accord, qui expirera en mai 2026, prévoit des augmentations de salaire, des emplois de plus longue durée, de meilleurs avantages sociaux, des garanties de redevances et une protection contre l'utilisation de l'intelligence artificielle par les studios - un autre point de friction majeur pour les acteurs et les scénaristes.

L'intelligence artificielle continue de contrarier les créateurs

Les scénaristes et les acteurs ne sont pas les seuls à craindre que l'IA ne mette en péril leurs moyens de subsistance. Des auteurs comme George R. R. Martin, Jodi Picoult et John Grisham se sont joints à un recours collectif contre OpenAI, la société à l'origine de ChatGPT, affirmant qu'elle avait utilisé des œuvres protégées par le droit d'auteur en entraînant ses systèmes à créer des réponses plus proches de celles des humains. Plus de 10 000 auteurs, dont James Patterson, Roxane Gay et Margaret Atwood, ont également signé une lettre ouverte appelant les leaders de l'industrie de l'IA à obtenir le consentement des auteurs lorsqu'ils utilisent leurs œuvres pour entraîner de grands modèles de langage - et à les rémunérer équitablement lorsqu'ils le font.

Les artistes visuels ont quant à eux trouvé des moyens de lutter contre l'utilisation de leurs œuvres par l'IA sans leur consentement, notamment grâce à des programmes tels que Glaze, qui incite les modèles d'IA à lire les images différemment de l'œil humain (par exemple, une peinture à l'huile peut ressembler à un dessin au fusain), et PhotoGuard, qui les empêche de manipuler les images.

D'autres domaines ont également été confrontés à la concurrence des technologies émergentes - en avril, une image générée par l'IA a même remporté un Sony World Photography Award. Cependant, de nombreux créateurs ont adopté le potentiel de ces développements, qu'il s'agisse de la première bande dessinée manga générée par l'IA au Japon ou de collections de mode entières conçues à l'aide de cette technologie.

Les NFT atteignent de nouveaux sommets

Si la hausse et la baisse spectaculaires des prix des NFT ont été l'une des plus grandes histoires de 2022, cette année a offert des réalités à long terme plus décevantes pour les amateurs de jetons. Avec des volumes d'échange en baisse, certaines entreprises et personnalités à l'origine de ces objets de collection approuvés par les célébrités ont dû faire face à une nouvelle vague d'actions en justice.

En avril, des investisseurs ont poursuivi les créateurs des NFT de Bored Ape, Yuga Labs, entre autres, pour avoir fait une promotion "trompeuse" des jetons et avoir artificiellement gonflé leur prix. (À l'époque, la société a déclaré à CNN que les plaintes étaient "totalement dénuées de fondement ou de base factuelle"). La star du football Cristiano Ronaldo fait également l'objet d'un recours collectif d'un milliard de dollars pour avoir fait la promotion de la bourse de crypto-monnaies Binance, notamment en vendant des NFT à son effigie. Par ailleurs, un jury fédéral de New York a estimé que les versions NFT d'un artiste des célèbres sacs Birkin d'Hermès violaient les droits de marque de la maison de luxe.

Le cours du bitcoin s'étant redressé ces derniers mois, certains analystes cryptographiques ont exprimé l'espoir que "l'hiver des NFT" touche enfin à sa fin. Mais malgré une hausse relativement importante des ventes en novembre, le chemin du retour est long, très long, même par rapport aux sommets les plus récents.

Diadèmes, droits des transgenres et troubles à Miss Univers

Quelle que soit la place que l'on accorde au concours de Miss Univers dans l'ère moderne, le concours de cette année a suscité plus de débats que tout autre concours de mémoire récente. Victoire pour l'inclusion des personnes LGBTQ, le concours a présenté pour la première fois deux femmes transgenres, Marina Machete et Rikkie Kollé ayant été sélectionnées pour représenter respectivement le Portugal et les Pays-Bas.

Le triomphe s'est transformé en tourmente quelques jours avant la finale au Salvador, lorsque le propriétaire de Miss Univers, JKN Global Group, a déposé le bilan. Si la société thaïlandaise de distribution de médias a néanmoins réussi à organiser un spectacle réussi - avec d'élégantes robes de soirée et des "costumes nationaux" délicieusement bizarres - la suite a été encore plus dramatique.

Après que Sheynnis Palacios, du Nicaragua, est devenue la première représentante du pays à remporter le diadème, la directrice de la franchise Miss Nicaragua, Karen Celebertti, a été accusée de conspiration et de trahison. Celebertti, qui, avec son mari et son fils, est accusée d'être impliquée dans un complot visant à renverser le gouvernement, a ensuite démissionné. (Mme Celebertti n'a pas répondu à la demande de commentaire de CNN, mais a écrit sur Instagram qu'elle avait travaillé de manière transparente et "avec zèle et effort pour exalter le nom de ma patrie").

Des eaux troubles pour les maisons de vente aux enchères

Quelques objets de grande valeur ont été mis en vente lors des ventes aux enchères de cette année, mais seuls deux d'entre eux ont atteint la barre mythique des neuf chiffres : Un chef-d'œuvre de Picasso intitulé "Femme à la montre", qui a atteint plus de 139 millions de dollars, devenant ainsi la deuxième œuvre la plus précieuse de l'artiste espagnol jamais vendue sous le marteau, et le dernier portrait de Gustav Klimt, qui est devenu l'œuvre d'art la plus chère jamais vendue lors d'une vente aux enchères européenne lorsqu'elle a atteint l'équivalent de 108 millions de dollars à Londres.

Dans l'ensemble, cependant, les ventes ont été moroses. Christie's, par exemple, a enregistré une baisse de 2,2 milliards de dollars de ses ventes en 2023 par rapport à l'année précédente, tandis que Philips a enregistré une baisse de près de 40 % au cours du premier semestre par rapport à la même période de l'année précédente.

Les géants de la vente aux enchères ont cherché à diversifier leur offre, avec plusieurs grandes ventes de chaussures de sport et de souvenirs sportifs en 2023. Mais leur succès repose sur les ventes d'œuvres d'art de premier ordre, qui, selon une analyse récente d' Artsy, ont chuté de manière spectaculaire : Cette année, les 100 premiers lots vendus aux enchères ont rapporté au total 2,4 milliards de dollars, contre 4,1 milliards de dollars en 2022.

À l'instar des musées, les maisons de vente aux enchères ont également fait l'objet d'un examen minutieux concernant l'origine des objets qui passent par leurs portes. En septembre, Christie's a annulé une vente de bijoux appartenant à la milliardaire Heidi Horten, après que des associations juives et des organisations de défense des droits de l'homme eurent émis des doutes sur le fait que son mari avait amassé la fortune familiale en acquérant des entreprises juives vendues sous la contrainte dans l'Allemagne nazie.

Des découvertes surprenantes

Les déchets des uns sont les trésors des autres. En 2023, plusieurs acheteurs chanceux ont déniché des joyaux et en ont tiré de beaux bénéfices. Les friperies britanniques se sont révélées particulièrement lucratives : un couple a acheté pour l'équivalent de 3,30 dollars un minuscule vase d'un artiste céramiste japonais, qui a ensuite été évalué à près de 12 000 dollars, tandis qu'un collectionneur anonyme a vendu pour plus de 74 000 dollars deux jarres de la dynastie Qing, qu'il avait achetées dans un lot de céramiques pour seulement 25 dollars.

Aux États-Unis, une passionnée d'antiquités a vu son achat de 4 dollars atteindre un prix de vente de 191 000 dollars aux enchères, après qu'il se soit avéré qu'il s'agissait d'une peinture de N.C. Wyeth perdue depuis longtemps (le New York Times a par la suite rapporté que la vente avait échoué à un moment donné, avant qu'un acheteur ne l'acquière pour une somme à six chiffres non divulguée). Puis, au début du mois, une acheteuse de Richmond, en Virginie, a réalisé un énorme profit lorsque le vase en verre qu'elle avait acheté pour 3,99 dollars chez Goodwill a été vendu pour plus de 107 000 dollars après avoir été identifié comme étant l'œuvre de l'architecte italien Carlo Scarpa.

D'autres découvertes dans le monde de l'art ont été faites grâce à des attributions corrigées, comme celle d'un tableau vendu aux enchères pour 15 000 dollars et qui a atteint près de 14 millions de dollars ce mois-ci après avoir été identifié comme étant un Rembrandt. Il y a également eu des retours surprises, comme celui d'un tableau de Van Gogh volé qui a été livré à un limier néerlandais dans un sac IKEA.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com