De rares photos du XIXe siècle montrent la beauté immaculée de la forêt amazonienne

Alors que l'Amazonie a été ravagée cette année par un nombre sans précédent d'incendies de forêt, ces photographies du XIXe siècle offrent un aperçu remarquable d'une époque révolue et immaculée.

Pris en 1867 et 1868 par un photographe allemand peu connu, Albert Frisch, cet ensemble de près de 100 images sera mis en vente jeudi chez Sotheby's New York. La collection est estimée entre 70 000 et 100 000 dollars.

Voyageant à pied et en barque, Frisch a parcouru environ 1 000 miles au cours d'un périple de cinq mois à travers la forêt tropicale. Selon Sotheby's, la photographie était déjà populaire dans les villes brésiliennes dans les années 1860, mais les images de la région isolée de la haute Amazonie restent rares. Le catalogue de la vente aux enchères décrit le voyage de Frisch comme la "première expédition photographique réussie" dans la région.

Bien que Frisch ait par la suite vendu ses images à des fins commerciales, il avait été initialement chargé d'effectuer une étude photographique de la région. Ainsi, ses images couvrent la flore et la faune, y compris les poissons, les mammifères aquatiques et 35 espèces de plantes, selon la maison de vente aux enchères. La collection comprend également des images rares de tribus indigènes d'Amazonie, notamment les Miranha et les Ticuna.

Sur le terrain, Frisch créait des images à l'aide d'une technique photographique ancienne connue sous le nom de procédé au collodion.

Transportant un équipement encombrant dans la forêt tropicale, il créait des négatifs sur des plaques de verre mouillées, avant de les développer dans une chambre noire portable. Les temps d'exposition invariablement longs rendaient la capture de portraits difficile, si bien qu'il photographiait souvent les personnages et les arrière-plans séparément, avant de les combiner pour obtenir des images composites.

Bien que les photos aient été produites dans le cadre d'une étude scientifique, elles possèdent un indéniable sens artistique, selon Emily Bierman, vice-présidente et directrice du département des photographies chez Sotheby's. "C'est un travail anthropologique, sur le plan de l'histoire et de la culture, qui a été réalisé dans le cadre d'une étude scientifique.

Il s'agit d'un travail anthropologique, d'une part, mais aussi - si vous les regardez individuellement ou dans leur ensemble - de magnifiques et incroyables photographies", a-t-elle expliqué lors d'un entretien téléphonique, avant d'ajouter : "L'attention portée à la composition, aux angles et aux détails est telle qu'elle permet d'obtenir des images d'une qualité exceptionnelle" : "L'attention portée à la composition, aux angles et aux lignes de vue est vraiment extraordinaire. L'attention portée à la composition, aux angles et aux lignes de vue est vraiment extraordinaire. Il y a beaucoup d'attention portée à la perspective, dans l'environnement naturel mais aussi dans les photographies de huttes et de structures.

Pourtant, malgré toutes les descriptions de forêts vierges, les photos de Frisch laissent entrevoir ce qui allait se passer. Les 98 tirages de la collection montrent des colonies, des traces d'exploitation du caoutchouc et, peut-être, la genèse même d'une crise environnementale qui a vu deux États brésiliens déclarer l' état d'urgence au mois d'août.

"Certaines images montrent, je pense, le début de l'abattage d'arbres... mais ce n'est peut-être pas si surprenant que cela", a déclaré M. Bierman.

"Il s'agit d'une étude complète, depuis ce qui semble être un paysage vierge jusqu'à un bateau à vapeur sur le fleuve, ce qui laisse présager l'avenir du commerce et de l'exploitation.

Faites défiler la galerie ci-dessus pour découvrir d'autres images de la collection, qui est exposée à la galerie Sotheby's de New York jusqu'au 2 octobre.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com